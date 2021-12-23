正通汽車附屬被判須為4.2億人幣索償案承擔連帶保證責任

由於公司間接全資附屬武漢正通於2016年3月(首次簽訂)及2020年3月(展期)以原告為受益人就北京廣澤結欠原告的尚未支付金額訂立差額補足協議等文件，一審法院同時要求，武漢正通應對上述金額承擔連帶保證責任。

北京廣澤的上述債務已由北京尊寶成及北京寶澤所擁有的房地產作為抵押。該抵押品同時作為另案訴訟項下尚未償還的貸款的抵押。根據杜鳴聯合房地產評估(北京)於2020年3月4日出具的評估意見，該抵押品在2019年12月30日的價值約32.18億元，此時尚未明確該抵押品會否或何時可變現。

公司指出，目前一審判決尚未生效，武漢正通將依法上訴。該案件目前尚未有終審判決，有關事項仍有較大不確定性；公司會跟進法律程序，並繼續評估該訴訟對集團影響。

另外，原告在中國內地的聯屬人士就本金金額13.5億元尚未償還的貸款亦提起訴訟，要求武漢正通需承擔連帶保證責任，有關訴訟仍未裁決。