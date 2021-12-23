許繹彬：港股僅「死貓彈」　冀明年第2季新股好轉

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，港股表現持續不振，儘管暫時看似能收復23,000點的失地，但每當升穿此水平，大市又再顯得力不從心，尤其臨近聖誕假期的數個交易日，有感港股「跌勢急，沽盤狠」，成交因而大增，僅是「死貓彈」式反彈，毫無氣勢可言。

觀看美股在本季因通賬問題作出調整，但往往不足2至3天便會收復所有失地。相反，港股則因美國調整，而拾級而下，跌幅往往是全球之冠。他指，投資者只能寄望明年首季國內經濟情況有突破性改善，內房債務危機有轉機，從而令資金鬆綁，「北水」重新獲釋，才可令港股起死回生。

許稱，新股市場曾令股民產生無限憧憬，成茶餘飯後的熱話；無奈踏入第2季後，新股表現完全走樣，大部分於首日已跌穿招股價。據資料顯示，香港IPO因受累內地監管連環出拳，令一眾新經濟股及生物科技股上市後全軍覆沒，加上港股走勢疲弱，令原本是年尾最大集資額的「中免」來港卻步，本港全年總集資規模從而跌出全球3甲排名，新股上市後的表現更是「熊」絕亞洲市場。反觀，內地新股成績彪炳，平均比招股價飆逾86%。他預期未來香港IPO市場仍取決於港股是否能夠扭轉劣勢，相信明年首季仍較為審慎，或需待市場習慣監管措施，以及中美制裁風波稍作緩和後才能明朗化，盼明年第2季有望明顯好轉。