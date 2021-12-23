【高盛推介】騰訊飆5%跑贏大市 北水繼續買入
2021年12月23日 10:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周四(23日)公布，將向合資格股東每持21股股份，派發1股京東集團A類普通股作特別中期股息，並表示騰訊仍是京東的戰略合作夥伴，目前沒有進一步減持京東的計劃。京東方面指出，騰訊執董兼總裁劉熾平已從京東董事會辭任，立即生效。
騰訊昨(22日)升約0.5%，今早續升，開市隨即重上450港元水平，現升約5%，至465元跑贏大市。
京東昨日升約2.1%，今早低開約6.4%後跌幅擴大，最低見248元，為4個月低位。
觀察個股輪證資金流向，可見騰訊認沽證於本周二(21日)及本周三共錄得約820萬元資金流入。牛熊證方面，牛證於昨日繼續獲資金流入，並集中在430元收回區域的產品。熊證於昨日獲資金轉向流入，並較集中在460元收回區域的產品。
京東方面，過去5個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約950萬元。牛熊證方面，昨日部署牛證的資金主要沽出。熊證於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續買入騰訊，錄得約4.8億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(13994)。中期選擇可留意騰訊購(11762)。牛證方面可留意屬貼牛的騰訊牛(62310)，與現價有約30元收回距離。
騰訊購(13994)，行使價496.08元，2022年02月23日到期，實際槓桿10.6倍，行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(11762)，行使價525.75元，2022年03月22日到期，實際槓桿10.5倍，中期、高槓桿。
騰訊牛(62310)，收回價435元，行使價432.2元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，新上市貼牛。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊沽(11758)。中期選擇可留意低街貨騰訊沽(29196)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(59945)，遠熊選擇可留意騰訊熊(54051)，與現價有約15及35元收回距離。
騰訊沽(11758)，行使價415元，2022年02月23日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。
騰訊沽(29196)，行使價380元，2022年03月23日到期，實際槓桿8.4倍，中期、低街貨。
騰訊熊(59945)，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率21.9倍，相近收回價近牛熊中槓桿最高。
騰訊熊(54051)，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好京東，認購證方面的中期選擇可留意低街貨京東購(19141)。高槓桿選擇可留意低街貨京東購(25092)。牛證方面的近牛選擇可留意新上市京東牛(62317)，遠牛選擇可留意京東牛(61646)，與現價有約25及35元收回距離。
京東購(19141)，行使價330.2元，2022年03月23日到期，實際槓桿7.5倍，中期、低街貨。
京東購(25092)，行使價300元，2022年01月25日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿、低街貨。
京東牛(62317)，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，新上市近牛。
京東牛(61646)，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡京東，可留意屬遠熊的京東熊(59633)，與現價有約65元收回距離。
京東熊(59633)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率3.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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