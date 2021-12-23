【高盛推介】騰訊飆5%跑贏大市　北水繼續買入

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周四(23日)公布，將向合資格股東每持21股股份，派發1股京東集團A類普通股作特別中期股息，並表示騰訊仍是京東的戰略合作夥伴，目前沒有進一步減持京東的計劃。京東方面指出，騰訊執董兼總裁劉熾平已從京東董事會辭任，立即生效。

騰訊昨(22日)升約0.5%，今早續升，開市隨即重上450港元水平，現升約5%，至465元跑贏大市。

京東昨日升約2.1%，今早低開約6.4%後跌幅擴大，最低見248元，為4個月低位。

觀察個股輪證資金流向，可見騰訊認沽證於本周二(21日)及本周三共錄得約820萬元資金流入。牛熊證方面，牛證於昨日繼續獲資金流入，並集中在430元收回區域的產品。熊證於昨日獲資金轉向流入，並較集中在460元收回區域的產品。

京東方面，過去5個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約950萬元。牛熊證方面，昨日部署牛證的資金主要沽出。熊證於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續買入騰訊，錄得約4.8億元資金淨買入。

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