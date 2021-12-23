【瑞通推介】恒指兩萬三關見支持　下個考驗位22500點水平

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國第3季國內生產總值(GDP)終值以年率計按季增長2.3%，高於初值。道指隔晚收報35753點，升261點或0.7%。

市場對新冠變種Omicron拖累經濟復甦憂慮減退，港股連彈2日，恒指昨(22日)曾高見23,258點，漲287點，收市升幅收窄至131點或0.6%，報23,102點。臨近長假期，大市成交進一步縮減至927億港元(下同)，是7個月以來最少。

恒指MACD熊差和保歷加通道開始收窄，14日RSI反彈至36.45，但出現陽燭一日後再現陰燭，且前浪底23,175點得而復失，反映高位回吐壓力不小，上方首個阻力參考下移中的10天線(23,474點)。反彈過後留意有機會考驗22,500點水平支持。

恒指周四(23日)早先跌後升，早段下試23,000點關見支持後，由即市低位反彈逾200點，重上23,200點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾200萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1,300萬元，反映投資者略為看淡後市走勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,600至22,699點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,500至23,599點。

騰訊實物分派4.6億股京東作特別中期息；另京東指，劉熾平已從公司董事會辭任。京東股價今早低開逾6%後曾進一步向下，股價一度挫逾11%，低見248元，其後跌幅收窄，重上260元之上。另外，騰訊則曾漲5.8%，報468.8元。

其他騰訊持股的公司也受壓，美團曾插逾半成，其後跌幅收窄至近3%，於220元之上。快手亦曾跌4%，其後一度倒升，於80元遇阻。

Nike季績顯示，中國區營收按年下降24%(剔除外匯影響)，資金轉去追捧內地體育用品股，李寧昨飆5.1%，收報85.8元，盤中觸及86元。今早回吐近3%，於84元以下整固。上日有逾20萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾80萬元淨流入。

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