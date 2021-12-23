郭家耀：港股年底前難有突破　比亞迪趁調整吸納

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，港股劇震後雖有反彈，但整體交投較淡靜。由於長假期臨近，投資者取態審慎，大市反彈力度或有限制。另外，疫情發展、美國聯儲局退市和加息步伐，以及宏觀經濟表現及應對政策都存在不明朗因素，故料市況年底前難有大突破，恒指雖在23,000點有支持，但在10天及20天線、23,500點樓上阻力較大，短期料在22,800至23,500點區間上落。