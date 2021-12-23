郭家耀：港股年底前難有突破 比亞迪趁調整吸納
2021年12月23日 11:16
東網電視更多新聞短片
安里資產管理董事總經理郭家耀表示，港股劇震後雖有反彈，但整體交投較淡靜。由於長假期臨近，投資者取態審慎，大市反彈力度或有限制。另外，疫情發展、美國聯儲局退市和加息步伐，以及宏觀經濟表現及應對政策都存在不明朗因素，故料市況年底前難有大突破，恒指雖在23,000點有支持，但在10天及20天線、23,500點樓上阻力較大，短期料在22,800至23,500點區間上落。
受外圍因素影響，近期電動車板塊調整幅度較深。不過，郭認為該板塊企業今年以來銷售及產能理想，並展望明年佔比將上升，料將利好板塊。電動車股股價從高位回落可視作一個較佳的吸納機會，當中較看好比亞迪股份(01211)前景，因其今年產能及供應鏈控制理想，每月產能突破10萬輛指日可待，明年全年產量更有望翻倍，勢推動業績表現。加上若能落實向第三方供應電池，料對股價有利，故他認為是值得吸納的對象。
另外，騰訊(00700)宣布實物分派京東集團(09618)股份作中期息，每21股可獲派1股，消息令市場意外。郭認為，對騰訊股東而言，此舉能釋放戰略持股價值，或有利股價。不過，對京東股東而言，當分派完成後，由於多了股份流通，股價有沽壓，尤其部分機構投資者或因此沽售股份。市場亦關注騰訊會否分派更多戰略持股，對美團(03690)、拼多多等股價或造成壓力。長遠而言，騰訊仍未完全反映手持的相關投資價值，提示投資者該些投資存在風口價值，料對騰訊估值修復有正面幫助。