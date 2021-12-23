【產經直播】2022年ETF部署攻略！
2021年12月23日 12:00
東網電視更多新聞短片
聖誕節假期前夕，港股觀望氣氛濃厚，周三(22日)全日成交不足千億元，為7個半月新低，今年餘下的交易日，難寄望有突破？
反觀美股可否作短線操作？今年出現聖誕後例升效應(Santa Claus Rally)機會有幾大？三星NYSE FANG+ ETF(02814)追蹤10隻美國科網巨頭，能更有效捕捉升勢？另外，美國11月個人消費支出(PCE)物價指數將於周四公布，市場關注通脹情況會否加劇，如要抗衡通脹，又有咩法寶？
展望2022年，哪些投資主題將會跑出？半導體股依然是重點板塊之一？各國都積極推動半導體產業，最新有日本通過36萬億日圓補充預算案，當中部分資金用於確保晶片供應。三星彭博環球半導體ETF(03132)能助投資者大包圍部署半導體板塊？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及新城晉峰資產管理董事林嘉麒，為你拆解市況。
三星彭博環球半導體ETF
三星NYSE FANG+ ETF
三星中證中國龍網ETF
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
三星標普高盛原油ER期貨ETF
更多ETF產品即上：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：