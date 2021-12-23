【產經直播】2022年ETF部署攻略！

2021年12月23日 12:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    聖誕節假期前夕，港股觀望氣氛濃厚，周三(22日)全日成交不足千億元，為7個半月新低，今年餘下的交易日，難寄望有突破？
    騰訊控股(00700)周四(23日)公布以實物分派京東股份，作為特別中期股息，合資格股東持有每21股股份，獲發1股京東集團(09618)A類普通股。騰訊股價有得彈，京東則插水，消息對科網股有何影響？
    反觀美股可否作短線操作？今年出現聖誕後例升效應(Santa Claus Rally)機會有幾大？三星NYSE FANG+ ETF(02814)追蹤10隻美國科網巨頭，能更有效捕捉升勢？另外，美國11月個人消費支出(PCE)物價指數將於周四公布，市場關注通脹情況會否加劇，如要抗衡通脹，又有咩法寶？
    展望2022年，哪些投資主題將會跑出？半導體股依然是重點板塊之一？各國都積極推動半導體產業，最新有日本通過36萬億日圓補充預算案，當中部分資金用於確保晶片供應。三星彭博環球半導體ETF(03132)能助投資者大包圍部署半導體板塊？
    今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及新城晉峰資產管理董事林嘉麒，為你拆解市況。
    三星彭博環球半導體ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/3132
    三星NYSE FANG+ ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/2814/
    三星中證中國龍網ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/2812
    三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/3187
    三星標普高盛原油ER期貨ETF
    https://www.samsungetfhk.com/zh/product/3175
    更多ETF產品即上：
    https://www.samsungetfhk.com/zh/
    歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18/