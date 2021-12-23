【高盛推介】美團跌3% 北水連續多日低位買入
2021年12月23日 13:09
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(22日)重上230港元水平收市，升約0.6%；今(23日)早則逆市低開約2.6%後曾跌幅擴大，最低見217.8元，午後跌約3.2%，報222.8元。
觀察個股輪證資金流向，本周二(21日)及周三共錄得約90萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約40萬元，並較集中在210元收回區域的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至250元以下收回價的近熊。
觀察港股通資金流向，北水連續多日低位買入美團，昨日錄得約3.6億元資金淨買入，本周一起計3日有近8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的美團購(16966)。中期選擇可留意低街貨美團購(18062)。價外選擇可留意年期約2個月的低面值美團購(27453)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(61720)，遠牛選擇可留意美團牛(59283)，與現價有約15及25元收回距離。
美團購(16966)，行使價250元，2022年03月03日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿；
美團購(18062)，行使價260元，2022年03月28日到期，實際槓桿6.2倍，中期、低街貨；
美團購(27453)，行使價285.2元，2022年02月28日到期，實際槓桿9倍，價外、低面值；
美團牛(61720)，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，相近收回價近牛中街貨較低；
美團牛(59283)，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽(28811)，行使價223.03元，2022年03月09日到期，實際槓桿4.7倍，貼價；
美團沽(16980)，行使價205元，2022年04月04日到期，實際槓桿4.5倍，中期、低街貨；
美團熊(62312(，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，新上市遠熊。
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