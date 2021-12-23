【高盛推介】美團跌3%　北水連續多日低位買入

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(22日)重上230港元水平收市，升約0.6%；今(23日)早則逆市低開約2.6%後曾跌幅擴大，最低見217.8元，午後跌約3.2%，報222.8元。

觀察個股輪證資金流向，本周二(21日)及周三共錄得約90萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約40萬元，並較集中在210元收回區域的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至250元以下收回價的近熊。

觀察港股通資金流向，北水連續多日低位買入美團，昨日錄得約3.6億元資金淨買入，本周一起計3日有近8億元資金淨買入。

美團熊(62312(，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，新上市遠熊。

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