精品咖啡Between母企擬最少開8至10間新店

佳民集團高級顧問羅揚傑指，旗下高端餐飲人均消費約2,000至3,000元，已超越疫情前的水平，反映本港餐飲消費力有所提升，認為「香港人愈嚟愈肯洗錢」，因此集團的高端餐飲業務佔比持續上升，反觀對中端市場的重視程度則減少。

他續指，明年有可能再引入新的投資者，但要視乎市況。若有好的機會，不排除會投資市面上其他餐飲品牌，同時亦歡迎有其他公司加盟合作，並考慮等待恢復正常通關後，進軍內地及東南亞地區。

溫雪儀表示，去年續租租金是過去10年以來最平，舖位選擇亦有所增加，但員工成本、食材成本持續上漲，餐廳餐品價錢有上升空間，但集團很少會一次過對餐牌所有產品加價，只會對個別原料升幅特別大的食品調整價格。她相信，投資新加坡餐廳Saas（軟件即服務）平台Momos可為集團的Saas領域上降本增效，但強調目前只屬初步階段。