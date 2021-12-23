城規會：不反對荃灣工廈重建住宅項目修訂　共提供1330伙

資料顯示，上述地盤範圍涵蓋沙咀道與聯仁街交界4幢工廈，佔地約121,829方呎，屬綜合發展地帶。當中新地只持有安泰工業中心，其餘3幢為亞洲脈絡中心、王子工業大廈及萬象工業大廈，由其他業主擁有。

而整個地盤曾於2015年獲批作住宅發展，當時准以5倍地積比率，興建6幢分層住宅，提供約1,047伙，其中安泰工業中心劃為第1期，涉及2幢住宅大樓共約327個單位。

新地是次最新方案上調地積比率至6.1倍，修訂主要來自旗下的第1期計劃，擬興建1幢分層住宅，較獲批方案減建1幢，層數則由24層，增加至31層。住宅樓面面積增加至201,125方呎，提供465伙，相比已通過方案多138伙，另會提供涉及100個名額的幼兒中心。

而連同其餘3幢由其他業主持有的工業，整個地盤分為4期發展，共提供5幢31層高住宅，總樓面約689,716方呎，單位量增加至1,330伙。

此外，灣仔秀華坊31至36號舊樓重建住宅申請，規劃署亦不反對。該項目佔地約7,922方呎，現劃為住宅及道路用途，申請人早前要求以5倍地積比率興建住宅，並要求將建築物高度，由12層放寬至15層，總樓面約39,610方呎。