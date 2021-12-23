內地智庫：中國家庭債務愈趨緊張　惟遠好於西方國家

外媒引述北京智庫中國金融四十人論壇的最新研究，指中國家庭的財務狀況變得愈來愈緊張，愈來愈多的家庭，轉向尋求消費貸款來補充增長速度慢於支出的收入。

中國金融四十人論壇稱，內地償債負擔正在快速增加，影響國民消費及買樓能力。周二(21日)發表的文章分析2008年至2019年的居民部門資金流量表，發現新增信貸已經超過社保流入，成為佔比第二的流入項。

該智庫研究員朱鶴及北京工商大學講師王沈南於文章中指，2015年之後居民部門的資金流出增量，持續高於資金流入的增量，償本付息支出快速增加至2019年的7.97萬億元人民幣。研究顯示，償本付息支出在2008年還不到1萬億元，而在2019年首次超過新增貸款。

「債務擴張會通過剛性增加的償債支出，讓居民部門面臨愈來愈大的『入不敷出』壓力，」作者寫道。文章顯示，新增信貸的增長受到買樓貸款和消費貸款的推動。

根據人行9月份的一份報告，截至2020年底，中國人均個人消費貸款餘額為3.51萬元人民幣，同比增長11.8%；當中不含住房貸款的個人消費貸款餘額1.07萬元，按年增長7.9%。

智庫建議，政府應改善居民部門金融資產的投資回報水平，改善收入分配，並考慮通過定向降息等方式以降低居民部門的償本付息支出。惟文章稱，無論是由負債與GDP的比率、負債收入比還是資產負債率來看，沒有證據表明中國居民部門的債務規模處於過高水平。文章又稱，中國居民部門負債與GDP的比率為61.3％，高於新興經濟體52.8％的平均水平，但低於發達經濟體79％的平均水平。