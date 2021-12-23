換新鈔封利是 下月8日可網上預約以減輪候時間

農曆新年將至，香港金融管理局及3間發鈔銀行(滙豐銀行、渣打香港及中銀香港)宣布，3間發鈔行將於明年1月13日(周四)至1月31日(周一)提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

金管局鼓勵市民利用電子支付渠道，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。主要銀行和電子支付營運商亦會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是，當局指市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

為方便市民換鈔並維護公眾健康，三間發鈔銀行會採取以下措施：

1.於提供換鈔服務的首三天，即2022年1月13日(周四)至1月15日(周六)，提早營業時間至早上8時；

2.指定上述的額外營業時段，即2022年1月13日(周四)至1月15日(周六)的早上8時至9時，專門用作提供換鈔服務；及

3.加強社交距離及相關措施，例如於2022年1月8日(周六)起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在服務開首數天趕往兌換。

滙豐銀行表示，兌換新鈔服務期間，分行會推出特別措施方便客戶及確保流程順暢。另外，該行亦會推出電子利是，以鼓勵市民透過數碼渠道，以更環保及便捷的方式向親友送上祝福，詳情將於稍後公布。