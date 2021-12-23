金價企穩千八關 道期向好
2021年12月23日 16:11
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美匯指數報96.1；港匯見7.7982；離岸人民幣(CNH)報6.3759；美元兌日圓報114.29；歐元企1.1322，英鎊處1.3384。金價報1,806美元。油價偏軟，布油報74.99美元，紐油報72.52美元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨升29點。
●市後關注點
21:30 美國11月耐用品訂單（按月）
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
21:30 美國第三季個人消費開支（PCE）價格指數（按年）
23:00 美國11月新屋銷售（按月）
●恒生指數連升三日，全日收報23,193點，升91點或0.4%。國企指數收報8,204點，升9點或0.11%；科技指數收報5,638點，跌46點或0.83%。主板成交1,091億港元。騰訊控股升4.24%。https://bit.ly/3JdogJS
-騰訊：每持21股可獲分派1股京東股份，涉1,277億元。
-有線寬頻公布5名管理人員任命。
-傳百度遊戲部門業績不佳，裁員逾300人。
●滬綜指收升20點，中國鋁業升停板，牧原股份升4%，有「期貨一哥」之稱的永安期貨首日上市，升44%漲停。https://bit.ly/32oCvuF
●中國經濟：
-最後通牒？湖南稅務局籲明星網紅主動糾正涉稅問題。
-SWIFT：11月人民幣國際支付份額維持全球第五。
-中國稀土集團正式成立，國資委佔31.21%股權。
●拉尼娜來襲巴西陷乾旱，大豆價飆升退高通脹。
●皇冠墨爾本賭場因違規被罰100萬澳元。
●傳愛立信擬在俄羅斯設廠生產電信基地台。
●變種病毒來襲！瑞安航空將全年虧損預測增升。
●日本上調2022財年GDP增速預測至3.2%，符預期。
●傳新股商湯以下限3.85元定價。
●傳寧德時代投資176億元在波蘭建廠，向德國供貨。
●員工染疫激增！蘋果臨時關閉北美至少7家門店。
●精品咖啡Between母企擬最少開8至10間新店。