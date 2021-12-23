金管局：第3季港元存款減少4.9%

金管局公布第3季季報，簡述銀行業概況。報告稱，儘管新冠病毒疫情持續帶來挑戰，香港銀行體系在2021年第3季維持穩定。銀行體系的資本及流動性狀況保持穩健。資產質素進一步改善，特定分類貸款比率連續3季下降，以歷史及國際標準計，比率維持在低位。

低息環境持續，對銀行盈利構成壓力。零售銀行整體除稅前經營溢利在首3季按年減少12.9%，主要原因是淨息差收窄導致淨利息收入減少，但部分跌幅被佣金收入增加及貸款減值撥備減少所抵銷。

銀行業存款總額在2021年第3季減少1.2%，其中港元存款減少4.9%，主要受到6月底的首次公開招股活動產生的高基數效應影響。按本年度截至該月止的基礎計算，存款總額及港元存款在2021年首9個月分別增加3.4%及2.3%。金管局稱，期內波幅屬正常範圍。

銀行業貸款總額在2021年第3季減少2%，主要受到6月底的首次公開招股活動產生的高基數效應影響。按本年度截至該月止的基礎計算，貸款總額在今年首9個月增長5%。於2021年第3季，貸款總額當中在香港使用的貸款減少4.2%，在香港境外使用的貸款及貿易融資則分別增加2.0%及5.5%。中國內地相關貸款在2021年第3季增加0.7%至49,150億港元（佔資產總額的16.5%）。