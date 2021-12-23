全球「芯」荒！Sony宣布暫停產多款數碼相機

全球「芯」荒問題持續！日本電子巨企索尼(Sony)宣布，受全球半導體短缺的影響，導致部分零部件的採購延遲，決定將其入門級的全片幅無反相機A7C及旗艦級的APS-C相機A6600由周四(23日)起暫停接受新訂單；並因「未來恐怕無法再取得該零件供應」，正式將A7II及A6100的兩款相機直按宣布停產。

事實上，今年日本相機業界亦因半導體短缺問題，多次宣布其新型號相機延遲出貨。本月初，索尼亦宣布，其今年8月才剛宣布推出的ZV-E10相機亦因相同問題，在12月3日起暫停接單。

分析指，該企預期未來出現零部件短缺問題，故設法將資源集中在更高利潤的機型上，故其他利潤較低的型號則被索尼乘機「放棄」。

另外，索尼旗下的索尼半導體解決方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation，SSS)亦於上月與台積電聯合宣布，台積電將於日本九州西部的熊本市設立半導體製造廠，相信建成後能有助解決索尼半導體短缺問題，惟該廠最快在2024年底前開始投產。