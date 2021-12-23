豪宅也減價！北角半山海景單位減200萬元易手

豪宅現減價個案，北角半山峰景大廈套三房海景單位，減200萬元，以3,500萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳家鴻透露，北角半山峰景大廈極高層E室，實用面積約1,690方呎，套三房間隔，享海景，叫價3,700萬元，放盤多個月，最終願減200萬元，以3,500萬元易手，呎價約20,710元，原業主於2013年7月以2,738萬元買入，持貨8年帳面獲利762萬元，升值約28%。

●世紀21Q動力楊永健透露，北角康澤花園A座高層兩房單位，實用面積約532方呎，兩房設計，遠眺市景及維港海景景，獲區內客以約1,000萬承接，呎價約18,797元，原業主於2016年以850萬元購入，持貨5年帳面獲利150萬元，期間升幅約18%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角樂嘉中心2座高層C室，實用面積約537方呎，三房間隔，望街景，獲區外上車客以838萬元承接，呎價約15,605元，原業主早於1991年10月以212萬元購入自住，持貨30年帳面獲利626萬元，單位期內升值近3倍。

●利嘉閣游焯偉指，渣甸山慧景園1座低層D室，實用面積約1,011方呎，套三房連工人套間隔，望山景，原先叫價2,768萬元，以2,650萬元易手，累減118萬元或約4.3%，呎價約26,212元，原業主於1997年11月以約1,000萬元購入，持貨約24年帳面獲利約1,650萬元，物業升值約1.65倍。

●美聯林懋霖稱，西半山豫苑2座高層E室，實用面積約587方呎，兩房間隔，開價約1,250萬元，議價後以約1,220萬元獲同區客承接自用，呎價約20,784元，原業主於2018年7月份以約1,130萬元購入，轉售帳面獲利約90萬元，物業升值約8%。

●中原胡煥燁表示，薄扶林碧瑤灣27座中層C室，實用面積約1,314方呎，套三房及工人套房間隔，享海景，以2,700萬元易手，呎價約20,548元，屬市價，新買家屬於用家，鍾情單位附有裝修，坐享海景，原業主於2006年以832萬元買入，持貨15年帳面獲利1,868萬元，升值約2.25倍。

●美聯林潤強稱，鴨脷洲海怡半島30座低層H室，套三房間隔，內園景，實用面積約687方呎，屬屋苑則王單位，獲外區家庭客以1,065萬元入市自住，呎價約15,502元，原業主在1997年1月以495萬元購入，帳面獲利570萬元，持貨24年物業升值約1.15倍。

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九龍區

●香港置業曹婉琴指，觀塘凱滙高層M室，實用面積約803方呎，套三房間隔，以約3.3萬元放租約3個月後，吸引外區客洽詢，議價後減租3,000元，以3萬元租出，呎租約37.4元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●香港置業胡耀才稱，啟德天寰天海匯2座高層E室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望樓景，以約1.95萬元放租1個月後，即吸引同區客洽詢，經議價後減價1,500元，以1.8萬元租出，呎租約38.5元，業主於2017年6月以約840萬元購入。

●美聯黃家樂透露，土瓜灣帝庭豪園1座低層A室，實用面積約800方呎，套三房連儲物房間隔，放盤一個月，吸引用家承接，成交價1,425萬元，呎價約17,813元，原業主於2015年2月以998萬元購入，轉手帳面獲利427萬元，升值約43%。

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園12月暫錄約10宗成交，平均實用呎價輕微回落至約16,197元，屋苑12期1座低層H室，實用面積約797方呎，套三房間隔，另設工人房，開價1,260萬元，最新以1,253萬元易手，呎價約15,721元。

●美聯何靜波指，奧運站維港灣12月暫錄約5宗買賣，超上月全月，平均實用呎價約2.25萬元，包括7座低層F室，實用面積約904方呎，三房間隔，望樓景，獲外區換樓客承接，成交價1,870萬元，呎價約20,686元。

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍12月暫錄約18宗成交，宇晴軒佔4宗，包括5座高層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，開價920萬元，上月底調整至880萬元，經買賣雙方運番議價後，最終以855萬元易手，呎價約18,308元。

●香港置業曾家輝透露，長沙灣宇晴軒1座低層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望山景，以845萬元放售約3個月後，獲外區客接洽，經議價後減價35萬元，以810萬元成交，呎價約18,121元，新買家為首置客，睇樓後即決定入市。

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新界區

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣12月累錄12宗買賣，與上月全月14宗相若，平均實用呎價約13,290元，較上月升約3%，該盤17座中層F室，實用面積約361方呎，一房間隔，叫價580萬元，減價10萬元，日前以570萬元成交，呎價約15,789元。

●利嘉閣許喜龍透露，荃灣麗城花園2期3座中低層A室，實用面積約668方呎，套三房間隔，望海景，日前以818萬元沽出，呎價約12,246元，屋苑12月暫錄10宗二手買賣，現時約有20個單位放售，2期最低入場費由705萬元起。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園8座低層F室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主移民賣樓，一個月內累積減價達60萬元，區內綠表客見單位有裝修，可即買即住，在家人資助下，於未補價第二市場以400萬元並一筆過付款購入上址自住，呎價約6,757元，低市場價約8%，原業主於2016年以約297萬元購入，帳面獲利達103萬元。

●祥益黃文樂指，屯門寶怡花園2座高層D室，實用面積約480方呎，兩房間隔，新買家原為區內租客，考慮到長久而言買樓較租樓划算，決定升級入市做業主，表示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人方便照應，遂便以558萬元購入，呎價約11,625元。

●中原伍耀祖指，天水圍屏欣苑A座低層10室，實用面積約383方呎，放盤一周，極速於未補價第二市場以408萬元沽出，呎價約10,653元，原業主以190萬元一手買入，帳面獲利218萬元，單位升值約1.1倍。

●中原馬斯力表示，天水圍居屋天富苑K座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場開價540萬元，微減2萬元，以538萬元沽出，呎價約8,277元，新買家為白居二上車客，睇樓多時，見放盤選擇不斷減少，遂加速入市，原業主則於2002年2月以86.17萬元一手買入，持貨19年帳面獲利451.83萬元或5.2倍。

●中原王勤學稱，元朗區12月錄約100宗二手買賣，區內新盤凍結市場大量購買力，成交集中於二、三綫屋苑，其中溱柏8座中層F室，實用面積約534方呎，兩房間隔，叫價690萬元，議價後以677萬元沽出，呎價約12,678元。

●中原呂學維指，粉嶺碧湖花園12月暫錄約3宗買賣，屋苑6座中層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，議價後以550萬元獲承接，呎價約12,472元，原業主則於1999年以150萬元購入上址，持貨約22年帳面獲利400萬元，單位升值約2.7倍。

●利嘉閣招權峰透露，大埔榮暉花園極高層F室，實用面積約572方呎，三房間隔，望山景，以798萬元沽出，呎價約13,951元，上述為屋苑12月首宗買賣，現時有約兩個放盤，入場費由580萬元起。

●中原方翰達指，大埔太湖花園12月錄約4宗買賣，包括11座高層A室，實用面積約440方呎，兩房間隔，議價後以693萬元沽出，呎價約15,750元，原業主則於2016年以486萬元購入，持貨5年帳面賺約207萬元，期內升值約42.6%。

●中原杜文俊表示，沙田希爾頓中心最新錄12月首宗二手買賣，屋苑C座高層5室，實用面積約274方呎，兩房間隔，議價後以508萬元易手，呎價約18,540元，新買家為用家，原業主於2015年以404萬元入市上址，持貨6年帳面獲利約104萬元，升值約25.7%。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田濱景花園1座低層D室，實用面積約645方呎，三房間隔，原先叫價930萬元，放盤半年，減價30萬，調整至900萬元沽出，呎價約13,953元，原業主於1988年3月購入上述單位，當時作價76萬元，持貨逾33年帳面獲利824萬元，單位期內升值近11倍。

●中原侯惠良稱，沙田第一城12月暫錄約15宗成交，對比上月同期錄約27宗明顯下降，屋苑3座低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以685萬元易手，呎價約15,188元，原業主則於2014年以468萬元購入，持貨7年帳面獲利約217萬元，單位期內升值約46.4%。

●中原黎宗文指，大圍金獅花園最新錄2期C座中層5室，實用面積約321方呎，兩房間隔，日前以535萬元易手，呎價約16,667元，原業主則於2014年以330萬元購入，持貨7年帳面獲利約205萬元，單位升值約62.1%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，該行新近錄得馬鞍山銀湖‧天峰1座中層E室，實用面積約554方呎，兩房間隔，放盤一個月，獲買家零議價下以930萬元承接，呎價約16,787元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山新港城D座中層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，日前以630萬元易手，呎價約19,626元，新買家為用家，原業主於2012年以256萬元購入，持貨9年帳面獲利約374萬元離場，單位升值約1.5倍。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢綠怡花園2座低層B室，實用面積約842方呎，套三房連工人房間隔，望園景，以1,252萬元成交，呎價約14,869元，原業主於1999年1月購入，當時作價488萬元，持貨近23年轉售，帳面獲利764萬元，期內升值約1.6倍。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳南豐廣場6座低層D室，實用面積約659方呎，套三房間隔，新近以948萬元易手，呎價約14,385元，業主於2012年3月以約462萬元購入，持貨約9年帳面獲利486萬元，物業升值約1.1倍。

●中原柯勇指，將軍澳廣場12月暫錄約10宗買賣，包括2座中層A室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以795萬元易手，呎價約18,531元，原業主於2012年5月以360萬元買入，持貨9年帳面獲利435萬元，單位期內升值約1.2倍。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園6座極高層C室，實用面積約484方呎，有裝修，本月初於未補價第二市場放盤，原先開價638萬元，減價20萬元，減幅3.1%，獲區外白居二買家以618萬元承接，呎價約12,769元，原業主於2007年以約125萬元購入，持貨14年帳面獲利493萬元，期內升值近4倍。

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