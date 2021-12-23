發展商部署明年開售新盤 新界九龍兩大項目登場
2021年12月23日 21:46
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臨近年底，有發展商部署明年初推售全新盤。長沙灣有新盤周四(23日)正式命名，最快下周上載樓書，有機會緊接於元旦後開價。元朗站大型新盤開售在即，至今已接獲逾3,000票，超額認購逾8倍。港島區方面，上環項目次輪銷售不俗。
●長沙灣映築涉337伙 部署明年推盤
聖誕將至，發展商繼續作推盤部署。恒基地產(00012)與市建局合作發展、位於九龍長沙灣青山道233號的項目正式命名為映築(The Harmonie)，該公司營業(一)部總經理林達民稱，項目已經取得預售樓花同意書，該盤共提供337伙，以兩房單位為主打，預料最快下周上載樓書，部署明年開價及推售。
他續指，項目間隔主要為兩房、兩房連儲物室及三房一套戶型。其中，7樓或以上樓層的實用面積介乎322至457方呎。住客會所設於項目3樓，特別設有兒童唱樂園。項目關鍵日期為2023年6月30日。
●The YOHO Hub暫收逾3000票
大型新盤開售在即，新鴻基地產(00016)旗下的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，將於周日(26日)作首輪銷售，涉325伙。新地代理總經理陳漢麟稱，項目截至今日下午，已接獲逾3,000票。目前入票客源分布平均，一房的客戶以年輕人為主，兩房及三房主要為換樓客，大家庭的客戶則以800方呎以上的單位為目標。
他續指，該盤戶型最大的「至尊四房YOHO Ritz」，全盤只設47伙，實用面積由1,159至1,182方呎單位，有機會於次輪銷售中推出，並以招標形式發售，戶型在區內罕有，有信心該類戶型的成交價和呎價均會創項目新高。
另外，項目與中銀香港合作為買家提供按揭服務。中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮指，現時買家透過網上平台成功申請按揭貸款，可享6,888元現金回贈，同時提供置業和理財獎賞，合共總值逾5萬元。
●CAINE HILL次輪沽26伙 加推18伙周一開售
新盤銷情理想，恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL今日(23日)次輪發售28伙，即日售出26伙，佔可供發售單位近93%。該公司營業(二)部總經理韓家輝表示，今日售出8伙開放式單位及18伙一房戶，套現約2億元，對項目銷情非常滿意。同時，項目公布加推18伙，落實周一(27日)發售。
韓家輝補充指，上述18伙新推出的單位包括3伙開放式單位及15伙一房單位，扣除3%折扣優惠後，折實售價介乎約591.1萬元至約905.6萬元，折實呎價由29,363元至31,775元。按定價計，該批單位總值逾1.49億元。新一批入場單位為16樓G室，實用面積196方呎，屬開放式間隔，折實呎價約30,159元。
●信置今年售出約1740伙住宅單位
今年新盤市場暢旺，信和置業(00083)集團聯席董事楊文出席中原地產旗艦店開幕禮時稱，集團旗下住宅項目今年售出約1,740伙。他續指，當中包括西南九龍維港滙系列售出約658伙、香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海售出約458伙、觀塘凱滙售出約246伙等。展望來年，集團將會推出4個新項目，涉逾5,000伙。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，樓市今年全面復甦，南昌站、奧運站及大角咀區今年首11個月累積錄得1,215宗一手成交，成交金額146.1億元，比去年全年分別急升3.1倍及2.9倍，反映區內新盤備受市場追捧。故此，中原地產於奧運站開設旗艦店，為客戶提供該區最新資訊。
●長沙灣傲凱單日錄5宗成交 共涉3000萬元
遠東發展(00035)及市建局等旗下長沙灣傲凱，今日(23日)錄得5宗成交，合共涉及3,000萬元。該5宗成交價介乎524.6萬元至808.5萬元，當中6樓C室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，以808.5萬元成交，呎價約17,769元，買家採用90天付款計劃。
●屯門上源洋房1.15億元沽 雙破頂
由萬科香港發展的屯門上源，今日(23日)錄得一宗洋房成交，成交價及呎價均創項目新高。最新成交的35號屋，實用面積達4,860方呎，採用五套房間隔，附設2,855平方呎花園及763方呎天台，另設泳池及私家升降機，以1.15億元成交，呎價約23,663元。
萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧稱，今年樓市整體平穩向上，一手市場交投暢旺，公司旗下項目年內售出315伙，套現逾43.6億元。
●九肚富豪．山峯售出獨立屋逾1.14億沽
新盤市場續錄大額成交。百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，今日(23日)以招標形式售出11號獨立屋，該屋由地庫至天台共5層，實用面積約3,212方呎，連1,007方呎花園及612方呎天台，備有獨立升降機。獨立屋連兩個車位，以逾1.14億元成交，呎價約35,500元，成交期為720日。
百利保集團執行董事兼首席營運官范統稱，項目今年已套現逾12億元，期望來年市況持續向好，盡早通關，為樓市帶來更多新希望。
●海茵莊園示範單位及銷售中心假期照常開放
聖誕節來臨，有發展商送禮吸客。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園公布，項目的示範單位及銷售中心會於聖誕及新年期間仍會照常開放。同時，由明日起(24日)至2022年1月2日為止，項目會舉行『睇樓有「賞」迎佳節』活動，凡到場參觀示範單位的人士，均可獲得精美禮物乙份，而VVIP 特選客戶更可即場參加問答遊戲，以獲得電子產及傢電等禮物。