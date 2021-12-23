發展商部署明年開售新盤　新界九龍兩大項目登場

臨近年底，有發展商部署明年初推售全新盤。長沙灣有新盤周四(23日)正式命名，最快下周上載樓書，有機會緊接於元旦後開價。元朗站大型新盤開售在即，至今已接獲逾3,000票，超額認購逾8倍。港島區方面，上環項目次輪銷售不俗。

●長沙灣映築涉337伙 部署明年推盤

他續指，項目間隔主要為兩房、兩房連儲物室及三房一套戶型。其中，7樓或以上樓層的實用面積介乎322至457方呎。住客會所設於項目3樓，特別設有兒童唱樂園。項目關鍵日期為2023年6月30日。

●The YOHO Hub暫收逾3000票

他續指，該盤戶型最大的「至尊四房YOHO Ritz」，全盤只設47伙，實用面積由1,159至1,182方呎單位，有機會於次輪銷售中推出，並以招標形式發售，戶型在區內罕有，有信心該類戶型的成交價和呎價均會創項目新高。

另外，項目與中銀香港合作為買家提供按揭服務。中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮指，現時買家透過網上平台成功申請按揭貸款，可享6,888元現金回贈，同時提供置業和理財獎賞，合共總值逾5萬元。

●CAINE HILL次輪沽26伙 加推18伙周一開售

韓家輝補充指，上述18伙新推出的單位包括3伙開放式單位及15伙一房單位，扣除3%折扣優惠後，折實售價介乎約591.1萬元至約905.6萬元，折實呎價由29,363元至31,775元。按定價計，該批單位總值逾1.49億元。新一批入場單位為16樓G室，實用面積196方呎，屬開放式間隔，折實呎價約30,159元。

●信置今年售出約1740伙住宅單位

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，樓市今年全面復甦，南昌站、奧運站及大角咀區今年首11個月累積錄得1,215宗一手成交，成交金額146.1億元，比去年全年分別急升3.1倍及2.9倍，反映區內新盤備受市場追捧。故此，中原地產於奧運站開設旗艦店，為客戶提供該區最新資訊。

●長沙灣傲凱單日錄5宗成交 共涉3000萬元

●屯門上源洋房1.15億元沽 雙破頂

由萬科香港發展的屯門上源，今日(23日)錄得一宗洋房成交，成交價及呎價均創項目新高。最新成交的35號屋，實用面積達4,860方呎，採用五套房間隔，附設2,855平方呎花園及763方呎天台，另設泳池及私家升降機，以1.15億元成交，呎價約23,663元。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧稱，今年樓市整體平穩向上，一手市場交投暢旺，公司旗下項目年內售出315伙，套現逾43.6億元。

●九肚富豪．山峯售出獨立屋逾1.14億沽

百利保集團執行董事兼首席營運官范統稱，項目今年已套現逾12億元，期望來年市況持續向好，盡早通關，為樓市帶來更多新希望。

●海茵莊園示範單位及銷售中心假期照常開放