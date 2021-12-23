土耳其人轉揸虛幣避險　另一風險卻悄悄逼近...

土耳其總統埃爾多安認為「利率是萬惡的源頭」，堅持無視通脹而繼續減息，9月至今已共降息5厘，由19厘減至14厘，屢次違背常理導致各方資金撤離，國內股匯雙殺，當地法定貨幣里拉兌美元自9月以來急貶近四成，屢創歷史新低；若相比2008年，已貶值足足9成。隨着該國在扣除通脹(11月為21.3%)後的實際利率已減至負值，對投資者和存戶來說是危險信號，民眾紛紛為「血汗錢」尋求保值避風港，以免通脹繼續失控。之前當地民眾習慣將里拉換成美元或黃金，然而當局一直尋求提高民眾兌換美元的難度，加上今年虛擬貨幣價格狂飆，使虛擬貨幣交易在土國突圍而出。

區塊鏈分析公司ChableSalys和Kaiko的數據顯示，土耳其的虛擬貨幣交易量在今年3月首度突破每日100萬枚，因當時該國政府在無預警下撤換央行行長，引發里拉年內第一次大幅貶值，之後避險情緒緩和，相關虛擬貨幣交易量在今年夏季回落至50萬枚以下，直到近期里拉幣值再大幅波動，才讓虛擬貨幣交易重新升溫，不但日均交投量再度衝破100萬枚大關，更佔全球虛擬貨幣市場成交超過16%，每枚比特幣在本周一曾升至兌85.24萬里拉的歷史新高。

數據又顯示，比特幣和屬於「穩定幣(Stablecoin)」的泰達幣(Tether)，成為自2019年來土國民眾最愛買入的虛擬貨幣，後者理論上與美元1：1掛鈎。

然而，比特幣價格波動甚大，市場對其價格展望亦存在頗大的分歧。樂觀的看升至每枚600萬美元，悲觀的看跌至一萬美元，猶如天與地，土國國民可說是「賭上身家」。

美國軟件公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor是比特幣的大好友，長期看好虛擬貨幣發展。他自2019年一直在收購比特幣，且從未減持過。日前他自曝已持有至少1.7732萬枚比特幣，並相信後市會升至每枚600萬美元，即現水平較之尚有逾120倍的潛在上升空間。

信者繼續深信，不信者則繼續堅決否定。外媒引述英國薩塞克斯大學(Sussex University)金融學教授Carol Alexander預計，比特幣到明年可能跌至一萬美元，抹去過去一年半的全球升幅。她直言，若自己是一名投資者，會考慮盡快撤出比特幣，因為其價格明年恐崩盤，還強調比特幣無基本價值，像是一種「玩具」而非投資，警告比特幣崩盤歷史可能重演。

聯合銀行(Union Bank)私人銀行部門首席股票策略師Todd Lowenstein亦指出，比特幣的價格走勢毫無疑問與歷史上的許多資產泡沫類似，但人們總會認為「這次不一樣」，而聯儲局更鷹派的立場可能會削弱比特幣的勢頭。

⚫薩爾瓦多選「魔術數字」再增購Bitcoin

作為全球首個將比特幣納入為法定貨幣的中美洲小國薩爾瓦多，聲稱會「逢低必入」的總統布克萊選擇了一個「魔術數字」入市。他在社交平台中公布，該國又「入貨」21枚比特幣，還刻意選擇在12月21日21時21分21秒下單，以紀念21世紀第21年最後一個月的第21天，而薩爾瓦多的國土面積亦為21,000平方公里。今次「入貨」成本約102.8萬美元。

截至10月27日，薩爾瓦多共持有1,120枚比特幣；並計劃為比特幣債券籌集約10億美元，甚至建議興建「比特幣城」。