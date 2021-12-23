美股全線上揚　道指升逾200點

美股升幅擴大，道指升213點，至35,967點；標指升24點，至4,720點；以科技股為主的納指漲55點，至15,577點。

美國11月份耐用品訂單由前一個月經調整後的0.1%按月升幅，擴大至升2.5%，高過市場預期1.8%，主要受飛機訂單所帶動。

恒指夜期現報23,211點，升2點，高水17點。

【22︰30】美國就業數據符合預期，加上有研究指新病毒引致的住院率不高，美股周四早段集體高開，道指升184點，至35,937點；標指升22點，至4,718點；以科技股為主的納指漲47點，至15,568點。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,200點，跌9點，高水6點。

個股方面，研發氫燃料貨車新能源車企Nikola表示，已交付首輛電動車，並表示交付將陸續有來，其股價周四早段曾升7.76%。

知名鞋品牌Crocs宣布將斥資25億美元，以現金及股票形式收購同業Heydude，料交易在明年首季完成，該企股價跌11.51%。

遊戲開發商SciPlay宣布，出售業務予其大股東Scientific Game的交易告吹。SciPlay股價跌18.68%；Scientific Game升9.71%。

美股已漸漸接近所謂的「聖誕老人升市效應」，指通常在每年最後5個交易日及新一年首兩個交易日出現升市。LPL Financial高級市場策略員德特里克指出，歷史數據反映，「聖誕老人升市效應」將與市場季節性動向一致，若未能如期出現升浪，意味在新一年1月，美股將累計錄下跌。

券商Edward Jones表示，若不是因為疫情消息，傳統上12月不會出現大波動，周二及周三股市反彈，反映市場有信心過渡疫情危機。

數據方面，美國11月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.6%，按年漲5.7%；不包括食品和能源的核心PCE物價指數按月升0.5%，按年漲4.7%。上周首次申領失業救濟人數20.5萬人，符合預期；截至前周止持續申領人數則減少0.8萬人，至185.9萬人，多過預期183.5萬人。