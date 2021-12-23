滙控逾33億收購印度投資管理公司

LTIM管理8,030億印度盧比(842.4億港元)資產，並擁有超過240萬活躍用戶。截至今年9月，LTIM是印度第12大互惠基金管理公司。收購資金將由滙控內部資源支付，料將使其普通股權一級資本充足率(CET1)減少約5個點子。

LTIM的稅前利潤為18.5億印度盧比(1.95億港元)，全財年收入34.8億印度盧比(3.65億港元)。收購完成後，滙控打算將LTIM的業務與現有的印度資產管理業務合併，截至9月，其資產管理規模為1,170億印度盧比(124.8億港元)。

滙控首席執行官祈耀年表示，此次交易增強了印度的業務，並鞏固了該行作為亞洲領先財富管理機構之一的地位。將LTIM與現有的印度資產管理業務相結合，預計可受惠於未來5年印度料將實現資產管理市場每年增長15至20%。該行致力於捕捉亞洲財富機遇，未來將會繼續投資以實現這一目標。