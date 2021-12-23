瑞銀：供應鏈問題2022年中有望緩解

今年全球供應鏈阻塞推高通脹，瑞銀財富管理投資總監辦公室23日表示，供應鏈正在追趕增加的需求，加上官方政策措施在物流系統中發揮作用，估計許多供應鏈失衡問題將在2022年中期，得到解決。

瑞銀引用多項最新資訊，其一是供應商原材料交付時間和積壓的訂單等指標已有改善迹象，雖然美國物流網絡等指標仍在惡化；其二，貨櫃運費比峰值下降了近20％，目前處於7月以來的最低水準，但不排除部分原因是季節性因素所致。

第三部份是今年供應鏈瓶頸的關鍵問題晶片短缺。瑞銀證據實驗室(UBS Evidence Lab)資料顯示，電晶體庫存已有所回升，電晶體的可用供應在今年首次增加，較10月的近期低點增加了約25％，雖然晶片短缺可能持續到明年，至少曙光已然出現。

第四部分則有關汽車等行業，今年都處於嚴重「缺芯」狀態，瑞銀估測，在年底之前能好轉，帶給一些汽車製造商提高產量，新車庫存在10和11月有所改善，表明市場漸露曙光。

最後，塞港一直很嚴重的美國港口，瑞銀分析，南加州港口的貨船數量接近歷史高位，但可以見到，港口效率正在提高，等待靠港卸貨的貨櫃船，待泊時間仍較長、至少已趨向穩定，隨着年底假期後補充庫存季節的過去，情況可能在明年2月初中國春節後開始緩解。