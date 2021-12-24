東方日報B2：騰訊避監管　藉派息掟京東

騰訊在公告中表示，今次特別中期息擬派發的4.57億股，佔京東已發行A類普通股14.7%，亦相當於騰訊持股的86.4%。減持之後，騰訊將不再為京東的主要股東，騰訊總裁劉熾平亦已辭任京東集團董事一職。根據京東年報所顯示，於去年底，騰訊持有5.27億股京東，佔總體普通股的約16.9%。

值得注意的是，騰訊派息的除淨日為1月20日，即投資者要在1月19日收市時持有騰訊股份，才可獲得上述紅股；實際派息日則為3月25日。騰訊亦表示，不足一股零碎股份將不予分派，改以現金方式支付；而且不足100港元的款項淨額也不會分派，而是撥歸公司所有。

舉例而言，在不計及手續費的情況下，投資者持有一手騰訊(即100股)可以享有4.76股京東的派息權益，意味其將獲發4股京東，以及按股價為基準的若干現金(不足100元則不會派發)。騰訊大股東、南非科網投資公司Prosus則可獲1.31億股京東股份。

騰訊表示，雖然直接持有的京東股份大幅減少，但京東仍將是公司的重要戰略夥伴，雙方的戰略合作關係還會保持；又指出「投資發展期的成長型企業」一直是其投資的主要戰略方向，而當被投企業有持續自籌資金能力時，則會在適當情況下退出投資並與股東分享收益，長期投資戰略從未改變。

市場憧憬騰訊未來會出售更多投資，以釋放戰略持股價值，該公司股價周四(23日)曾升5.82%，高見468.8元。然而，新城晉峰金融集團分析員莫灝楠認為，今次事件對騰訊亦有負面影響，因為該公司的價值除了在於遊戲、社交平台等主營業務外，其自身的投資能力也是不少人看好的原因。今次突然減持京東的舉動，令人擔心背後是否有監管考量，影響到其投資策略。

此外，騰訊與不少被投資的企業有戰略合作關係，如未來再有其他減持事件發生，將會為這些合作帶來變數。他又指出，從股價走勢來看，騰訊雖然有所反彈，但始終未能夠突破下降趨勢，故暫時仍不看好。而遭到減持的京東流通股大增，其股價亦會有壓力。