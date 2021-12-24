TikTok網站瀏覽量冠全球

近年短視頻在全球大行其道，配合有趣的特效及音樂，成功吸引大量用戶觀看。其中，影音分享程式抖音海外版TikTok今年超越Google母公司Alphabet，成為全球訪問量最大的互聯網站。

美國互聯網服務科企Cloudflare數據顯示，TikTok去年受歡迎程度排行全球第7位，可是在今年2月開始上升，在3月及5月反覆排行第一位；10月過後，更長期處於首位，包括美國感恩節及「黑色星期五」期間。

中國科技部長王志剛表示，需加大發展內地科研，推動高質素的創新發展。內媒報道，王志剛指，國家需要強化戰略科技力量，這要透過建立中國特色國家實驗室系統、引導高校和科研院合作，以及建設具國際競爭力的科研集中地。同時，要制訂10年規劃，具體工作內容包括培養世界級科學家及研究人才隊伍、加大基礎研究資金投入，以及營造有利於基礎研究的生態環境，並賦予科研人員更大的人力、財物支配權及自主權等。

另一邊廂，美國晶片處理器巨頭英特爾（Intel）早前表示，禁止供應商使用來自中國新疆的產品，事件引起內地民眾不滿及官媒的批評，有藝人更為此終止與該品牌的代言人合作。

在壓力之下，英特爾周四公開道歉，指當時發表的言論是避免其在供應鏈當中，任何一處違反美國法律，而非代表其在新疆爭議的立場，並對中國顧客、夥伴，以及公眾感到抱歉，強調公司會繼續成為中國信任的技術夥伴，並加強雙方合作。