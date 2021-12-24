三愛健康附屬訂立融資租賃協議

中匯鑫(作為出租人)與承租人二訂立融資租賃協議二，出租人須收購租賃資產二(包括位於中國的地下電纜、電纜及變壓器)，代價為4,500萬元；及出租人須將租賃資產二租回予承租人二，為期12個月，租賃付款總額為4,815萬元。

另外，中匯鑫(作為出租人)與承租人三訂立融資租賃協議三，出租人須收購租賃資產三(包括位於中國的污水井、盤地及雨水井)，代價為3,800萬元；及出租人須將租賃資產三租回予承租人三，為期18個月，租賃付款總額為4,170.5萬元。

中匯鑫(作為出租人)與承租人四訂立融資租賃協議四，出租人須收購租賃資產四(包括位於中國的表演藝術場地及舞台的設施及設備)，代價為3,500萬元；及出租人須將租賃資產四租回予承租人四，為期18個月，租賃付款總額為3,841.25萬元。