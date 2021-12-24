道指升196點　比特幣重上5萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.06；港匯見7.7983；離岸人民幣(CNH)報6.3735；美元兌日圓處114.45；歐元企1.1325，英鎊報1.3402。金價處1,808.89美元。布油報76.52美元，紐油處73.72美元。比特幣報5.06萬美元。道指期貨升210點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報35,950點，升196點或0.55%；標指收報4,725點，升29點或0.62%，創收市新高；納指收報15,653點，升131點或0.85%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報 23,295點，升101點或0.44%。

●即月恒生指數夜期收報23,356點，升147點，高水162點，成交13,511張。

●據報印度將通過一項監管加密貨幣的法律至少延遲到明年4月，消息刺激加密貨幣全線上漲。比特幣日內升3.91%，報50,811美元，為逾10日以來首次重上5萬美元大關。

●近年短視頻在全球大行其道，配合有趣的特效及音樂，成功吸引大量用戶觀看。其中，影音分享程式抖音海外版TikTok今年超越Google母公司Alphabet，成為全球訪問量最大的互聯網站。

●紐約2月期油收報每桶73.79美元，升1.03美元或1.41%；布蘭特2月期油收報每桶76.85美元，升1.56美元或2.07%。

●紐約2月期金收報每安士1,811.7美元，升0.5%，創11月19日以來收市新高。

●社交媒體Facebook的母公司Meta Platforms Inc.周四(23日)宣布，對英國競爭和市場管理局(CMA)要求Meta出售旗下動態圖片搜索平台Giphy的命令採取法律行動，以尋求撤銷該命令。

●英國富時100指數收報7,373點，升31點或0.43%；法國CAC指數收報7,106點，升54點或0.77%；德國DAX指數收報15,756點，升162點或1.04%。

●美國密歇根大學消費者信心指數終值從11月觸及的10年低點67.4，升至70.6，市場預期為70.4。