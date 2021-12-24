【高盛推介】快手逆市落後　嗶哩嗶哩個半月内跌5成

高盛(亞洲)有限責任公司：快手近日股價於低位徘徊，周五(24日)早段低位反彈，早上高開約1.8%後升幅收窄。現報75.7港元，微跌約0.2%。另一視頻股嗶哩嗶哩則連日受壓，股價自11月中710元高位連日急挫，現報352.4元，累計跌5成。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署快手好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約700萬元。牛證於周四(23日)繼續獲資金流入，有約280萬元。淡倉方面，熊證於周四獲資金轉向流入，並較集中在95元收回區域的產品。嗶哩嗶哩方面，過去3個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約820萬元。

由於周五只有半日市及下周一(27日)港股將休市，因此投資者在部署時須考慮3.5日的時間值損耗，建議選擇較長年期的產品作部署。

快手購17726，行使價85元，2022年9月23日到期，實際槓桿2.6倍，中期、低街貨。

快手購25653，行使價78.88元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。

快手購28822，行使價96.85元，2022年4月26日到期，實際槓桿4.3倍，價外、低面值。

快手牛63283，收回價70元，行使價67元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價中槓桿最高。

快手沽18204，行使價68.83元，2022年3月21日到期，實際槓桿3倍，貼價、低街貨。

快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，近24元收回距離遠熊。

嗶哩購18988，行使價480元，2022年9月23日到期，實際槓桿3.0倍，市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。

嗶哩購18322，行使價529元，2022年4月25日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低街貨。

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