【高盛推介】快手逆市落後 嗶哩嗶哩個半月内跌5成
2021年12月24日 10:44
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：快手近日股價於低位徘徊，周五(24日)早段低位反彈，早上高開約1.8%後升幅收窄。現報75.7港元，微跌約0.2%。另一視頻股嗶哩嗶哩則連日受壓，股價自11月中710元高位連日急挫，現報352.4元，累計跌5成。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署快手好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約700萬元。牛證於周四(23日)繼續獲資金流入，有約280萬元。淡倉方面，熊證於周四獲資金轉向流入，並較集中在95元收回區域的產品。嗶哩嗶哩方面，過去3個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約820萬元。
由於周五只有半日市及下周一(27日)港股將休市，因此投資者在部署時須考慮3.5日的時間值損耗，建議選擇較長年期的產品作部署。
投資者如看好快手，認購證方面的中期選擇可留意低街貨快手購(17726)。進取選擇可留意年期約2個月的低街貨快手購(25653)。價外選擇可留意年期約4個月的低面值快手購(28822)。牛證方面可留意快手牛(63283)，與現價有約6元收回距離。
快手購17726，行使價85元，2022年9月23日到期，實際槓桿2.6倍，中期、低街貨。
快手購25653，行使價78.88元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。
快手購28822，行使價96.85元，2022年4月26日到期，實際槓桿4.3倍，價外、低面值。
快手牛63283，收回價70元，行使價67元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價中槓桿最高。
快手沽18204，行使價68.83元，2022年3月21日到期，實際槓桿3倍，貼價、低街貨。
快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，近24元收回距離遠熊。
嗶哩購18988，行使價480元，2022年9月23日到期，實際槓桿3.0倍，市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。
嗶哩購18322，行使價529元，2022年4月25日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk。