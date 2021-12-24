畢馬威中國發布領先地產科技企業50榜單　助推企業轉型升級

在地產數碼化背景下，畢馬威中國首度發布領先地產科技企業50榜單，助推企業轉型升級。

畢馬威中國副主席吳國強表示，房地產行業事關民生消費和投資發展，歷來是整個經濟發展的重要支柱。近年來伴隨着「房住不炒」的宗旨，各項宏觀調控舉措密集推出，地產行業的競爭格局不斷的發生着變化，整個行業積極降槓桿、謀轉型，從而不斷打造地產行業整體的健康持續發展的韌性。隨着本年度深圳、上海推出城市更新條例的施行，以及近期內地出台《關於推動城鄉建設綠色發展的意見》、《關於開展第一批城市更新試點工作的通知》等一系列政策及舉措，數碼賦能以及綠色發展的價值正在加速凸顯，地產行業數碼化、智慧化轉型勢在必行。

對於本次報告發布，畢馬威房地產行業全球主席、畢馬威中國副主席及畢馬威香港首席合夥人韋安祖表示，《畢馬威中國領先地產科技企業50》講述了內地如何引領技術、客戶、數碼和房地產的融合，從而對社會和大眾產生影響。如今，企業宗旨、技術的使用、ESG、可持續性、物聯網的使用、創新戰略的因素讓畢馬威意識到地產可以為社會帶來許多積極的變化，內地也將成為房地產新方式的領先開發者。