紐油升1%　美股聖誕假期休市

周五(22日)平安夜，美匯指數報96.03；港匯見7.7991；離岸人民幣(CNH)報6.3757；美元兌日圓處114.32；歐元企1.133，英鎊報1.3405。金價穩升至1,810美元。布油跌至76.52美元，紐油升1%至73.72美元。比特幣仍升逾5%，漲至5.1萬美元。美股周五因聖誕節假期休市。

●港股半日市，恒指升30點或0.13%，報23,223點，主板成交約517.1億港元。京東反彈0.6%，濠賭股見支持。

-姚浩然：港股短期難見方向，騰訊「愛股」風險未除。

-騰訊旗下騰訊音樂推出虛擬嘉年華，布局元宇宙。騰訊回吐0.3%。

-長實擬逾331億元出售飛機租賃業務，半日升3.3%。

●滬深兩市半日由升轉跌，兩市成交額逾7,300億人民幣；有色金屬股向下。

●內地官媒：積極應對人口老齡化，推動銀髮經濟高質量發展。

●日本經濟：

-日本政府內閣批准2022/23財年107.6萬億日圓(約7.35萬億港元)預算支出，創歷史最大年度預算紀錄。

-日本11月CPI按年升0.6%，高過預期。

-日本通脹近了？牛肉飯終於加價，原因係...

●馬士基：農曆新年期間海運艙位依然十分緊張。

●人民幣中間價跌至6.3692，兌每百港元報81.73。

●人行逆回購200億元人民幣。

●海航機場板塊實際控制權利正式移交。

●大埔滘住宅地已截：錄至少7份標書，信置有份，另以中小型財團主導。