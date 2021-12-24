低價搶客！傳蘋果明年首季推平價版iPhone　定價或低於3120元

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)計劃於明年3月推出下一代「平價版iPhone」(暫名iPhone SE3)，規格大致與前兩代SE相似，即沿用接近淘汰的機型，僅換上新型號的晶片使其「重生」，以壓低生產成本。

據報，第三代的iPhone SE將繼續使用前代設計，包括有Touch ID的物理主頁按鍵，屏幕大小亦維持4.7寸；惟配備與今年剛推出的iPhone 13同款的A15晶片，並具有5G功能，相機模組亦有輕微提升。其定價則會設在400美元(約3,120港元)以下，較上代的SE2價格進一步下調。

投行摩根大通分析師較早前預期，iPhone SE3將有助蘋果爭取全球大約14億使用中低端Android手機的用戶「轉台」，並令約3億名使用舊款iPhone用戶換新機。

另外，蘋果工會組織Apple Together於社交平台發文，號召員工在平安夜(12月24日)罷工，要求蘋果為員工提供更好的工作條件，包括相互尊重的工作場所、有薪病假等。同時，文中亦呼籲顧客在平安夜當天罷買該企產品。