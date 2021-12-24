二手樓價指數見6周低 料再下試低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新冠變種病毒全球爆發後首周，以及美國放風提前完成縮減買債當周，本港樓價持續回軟。

中原城市領先指數CCL報186.09點，創6周新低，按周跌0.01點。CCL受豪宅樓價反彈影響，本周跌幅相對較少。CCL三大整體指數齊跌3周，CCL累跌1.19%，CCL Mass累跌1.28%，CCL(中小型單位)累跌1.32%。變種病毒肆虐及美國明年可能加息三次的消息，相信短期樓價繼續高位反覆，但下試另一個較低水平，然後再爭持。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報187.69點，創29周新低，按周跌0.48%，跌穿早前10周於188點至190點窄幅爭持的水平。CCL(中小型單位)報185.69點，創29周新低，按周跌0.41%，跌穿早前10周於186點至188點窄幅爭持的水平。

CCL(大型單位)報188.13點，按周升2.10%，升幅31周最大，結束2周連跌。指數上周急跌，今周回升，走勢反覆。

四區樓價二升二跌，其中九龍樓價率先下挫。九龍CCL_Mass報178.95點，創30周新低，按周跌2.00%，跌幅45周最大。港島CCL_Mass報191.35點，按周跌0.63%，連跌2周共1.14%。新界兩區樓價早前齊跌2周，本周齊升。新界西CCL_Mass報174.32點，按周升0.52%。新界東CCL_Mass報202.78點，按周升1.32%。

12月25日至27日聖誕節長假期，對本港樓市的影響將於1月中旬公布的CCL才開始反映。