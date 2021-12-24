第三季全球手機處理器銷售增17%　聯發科將成新業界龍頭？

市場研究公司Strategy Analytics的數據顯示，今年第三季全球流動裝置處理器銷售額按年增加17%，達致83億美元。其中，高通(Qualcomm)則以34%續繼高鋸市場收益份額的首位，蘋果公司(Apple Inc.)、聯發科、三星LSI及紫光展銳則分別緊隨其後。

由於高通為最大化利用晶片代工廠的生產線，集中生產高端及高價位的處理器，而放棄中低端的4G應用處理器市場；因此聯發科則乘機搶佔4G應用處理器市場的份額。事實上，聯發科在今年首9個月以2,600萬的出貨量領先高通；因此，若以2021全年計算，聯發科則有望首次成為智能手機處理器出貨量的首位。

5G應用處理器的出貨量增年增加82%，其整體平均售價亦提高19%；使用7納米或以下的先進製程的智能手機處理器佔總出貨量的47%。

報告進一步分析指，高通、聯發科和紫光展銳於今年第三季的出貨量及收入均實現雙位數字增長。華為旗下的海思半導體因受美國制裁，第三季出貨量按年重挫96%；三星LSI的出貨量亦減少12%；至於新進入市場的Google則佔0.1%的市場份額。