普京盛讚中國30年內徹底超美　俄國與華貿易再創新高

踏入聖誕節，意味2021年即將過去，環球雖然仍飽受新冠肺炎和地緣政局困擾，但所謂時勢造英雄，這百年一遇的大變局必然會造就新王者誕生。俄羅斯總統普京就在聖誕前夕預言，中國將於接下來30年內，在經濟的每一個層面超越美國，並預測美國將失去金融和貿易的主導地位。為把握機遇，他直言，俄羅斯與中國的全面戰略夥伴關係是史無前例。事實上，中俄年內貿易額已再創新高，連續4年突破千億美元，雙方也正為「去美元化」努力。

俄媒最新引述普京說：「就購買力平價(PPP、即各地綜合價格比較)而言，中國的經濟總量已經大於美國了。到了2035年，然後是2050年，中國也將必然在所有其他的指標成為世界的主要經濟體。」因此，他認為西方國家正努力削弱中國和扼殺其產業發展，點名批評美國帶頭搞破壞是「不可接受與錯誤」，美國應該意識到，他們遏制不了中國的發展，中國必然會成為世界第一大經濟體。

相比美國，他矢言俄羅斯是「中國的頭號夥伴」，中俄關係是一種絕對的全面戰略夥伴關係，在歷史上沒有先例，至少在中俄兩國之間是沒有先例的。俄羅斯可以向中國等國學習，如何以有效且負擔得起的方式加強互聯互通。

他又透露，中國是俄羅斯最大的經貿夥伴國，兩國在不同領域展開工作，例如能源、高科技、太空和人文領域，相信雙方這些努力有益於兩國人民，也是國際事務中的穩定因素。

根據統計，今年1至11月，中俄貿易額已達1,304.28億美元，按年大幅增長33.6%。其中，中國對俄出口594.40億美元，增長31.3%；中國自俄進口709.88億美元，增長35.5%。以目前進度，估計全年額度將逾1,400億美元，不但超越2019年疫情爆發前的1,107億美元高峰，更是連續4年額度超過千億美元。普京預料在不久的未來會突破2,000億美元。

事實上，中國商機處處，美國要遏抑是徒然。中國社會科學院世界社保研究中心主任鄭秉文近日表示，如果以當前美國養老服務市場的規模來推算中國市場，這應該是一個6,000億元人民幣的市場，能拉動600萬人就業。養老服務不僅僅是民生，是應對人口高齡化的舉措，也是一個巨大的市場。恰巧中國銀保監會昨發布通知，提出要推動養老保險機構重點發展商業養老保險、養老保障管理和企業(職業)年金基金管理等體現養老屬性的業務，支持符合條件的養老保險公司參與專屬商業養老保險試點。

在處理經貿問題上，內地亦較美國理智，最新將原本今天(25日)到期、對美國部分產品加徵額外關稅的豁免期限，延長至明年6月30日；同時又制訂海南自由貿易港「零關稅」原材料清單，涉及木薯、氯乙烯、航空發動機零件等187項。穩住供應的同時亦積極拓展西部經濟，中國人民銀行昨發布《成渝共建西部金融中心規劃》，提出到2025年，要初步建成西部金融中心，顯著提高金融開放程度，歡迎符合條件的境外資金一同搭建市場化的資產交易平台，鼓勵私募基金入股初創企業，推進數碼人民幣應用，助力人民幣國際化步伐。

財政部則公布，今年首11個月，國有企業利潤總額達41,434.9億元人民幣，按年增長40.2%，兩年平均增長13.8%。雖然增速較首10個月的47.6%有所放緩，但官方強調主要效益指標仍持續增長，經濟運行穩定恢復。