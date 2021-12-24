長假期市場氣氛熱烈 元朗新盤認購暫超額9.4倍
2021年12月24日 21:17
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聖誕三日長假期，新盤市場氣氛熱烈，元朗焦點新盤將於周日首輪發售325伙。新界區洋房成交一宗接一宗，馬鞍山、屯門及元朗均錄得洋房新盤沽出，部分成交價達1.4億元。
●元朗站上蓋The YOHO Hub周六截票 暫超額9.4倍
新鴻基地產(00016)旗下的港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，將於下周日(26日)首輪開售325伙。該盤周六(25日)下午1時截票，據市場消息指，項目至今已累計接獲約3,400票，超額認購約9.4倍。
●馬鞍山泓碧1.43億元招標沽出
洋房新盤成交個案增多，據一手銷售資訊網資料，碧桂園(02007)等合作的馬鞍山泓碧，今日(24日)以逾1.43億元招標沽出12號洋房。該座洋房樓高2層，設有地庫，實用面積3,577方呎，地下為客飯廳，外連1,607方呎花園、設有私人泳池及升降機，1樓設有三間套房，該屋另附有927方呎天台及397方呎平台，連3個車位以逾1.43億元沽出，呎價約40,224元。
●屯門The Carmel洋房8500萬沽 雙破頂
新界洋房承接力不俗，永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，今日(24日)透過招標形式沽出面積最大的1號洋房，連3個車位，成交價為呎價均創項目新高。該盤全數178伙已悉數沽清，套現逾22億元。
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，上述1號獨立洋房，實用面積4,144方呎，屬四套房間隔，屋內設有私家泳池及升降機，連1,740方呎花園、673方呎天台及423方呎平台，以8,500萬元成交，呎價為20,512元。洋房的買家為家庭換樓客，購入單位作自用用途。
●西半山巴丙頓山三房3,182萬沽
新盤餘貨銷情加快，新鴻基地產(00016)旗下西半山巴丙頓山，今日(24日)錄得本月首宗成交，最新沽出的19樓C室，該單位實用面積791方呎，屬三房間隔，以3,182.02萬元成交，呎價約40,228元。
●屯門帝灣居三房 呎價14,357元
據一手銷售資訊網資料，華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，今日(24日)錄得位於地下C室的成交，實用面積1,019方呎，連79方呎平台，屬三房間隔，廚房內設連廁儲物室，以1,463萬元成交，呎價約14,357元。
●元朗山水盈洋房售4,145萬元
新界區洋房接連錄得成交，路勁地產旗下元朗山水盈，最新再沽出一座洋房，該座3號洋房，實用面積2,205方呎，屬四房間隔，設有743方呎花園及231方呎天台，連車位以4,145.4萬元，成交呎價約18,800元。連同上述成交計，該盤一周內連售3座洋房及1伙天台特色單位，共套現逾1.7億元。
●洪水橋#LYOS花園複式戶1572萬沽
受惠於北部都會區的發展策略，區內物業銷情加快。長實集團(01113)的洪水橋住宅項目#LYOS，最新錄得一宗「層層叠趣」花園複式戶成交。最新成交的複式B座地下及1樓12室，實用面積789方呎，連317方呎花園及306方呎天台，透過招標以1,572萬元成交，呎價約19,924元。
●愉景灣意堤三房2371萬元沽
聖誕假期前，新盤市場續錄大額成交。香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，今日(24日)錄得本月首宗成交。該屋苑的8座6樓B室，實用面積1,379方呎，屬三房間隔，以2,371.88萬元成交，呎價約17,200元。
●長沙灣愛海頌三房1388萬元成交
聖誕節氣氛濃厚，長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌新增一宗成交。單位為2座27樓A室，實用面積736方呎，屬三房間隔，以1,388.4萬元成交，呎價約18,864元。
●何文田128 WATERLOO一房呎價約28,731元
由萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，今日(24日)錄得一宗新成交。單位為7樓C室，實用面積342方呎，屬一房間隔，以982.6萬元成交，呎價約28,731元。該盤本月累計沽出4伙，合共套現約7,609.6萬元。
●山頂Mount Nicholson第三期 推4伙招標出售
會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，上載最新銷售安排，推出4個分層單位以招標形式發售，該4伙單位分別為3樓C室、3樓D室、15樓C及15樓D室，實用面積介乎4,230方呎至4,601方呎。招標期由2022年1月1日起。資料顯示，該項目的16樓D室，實用面積4,544方呎，於上月連3個車位以6.39億元沽出，呎價約14.08萬元創亞洲分層住宅新高。
●雲滙第2期修改價單 當中2伙提價
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期修改價單，當中有2伙加價。包括8座11樓A6室，實用面積361方呎，屬開放式間隔，價單售價由808.86萬元上調至873.34萬元，加幅約7.9%，最新價單呎價約24,192元。
而11座12樓A2室，實用面積623方呎，屬三房間隔，價單售價由1,399.83萬元上調至1,420.15萬元，加幅約1.45%，最新價單呎價約22,795元。項目同時上載最新銷售安排，將於周二(28日)發售上述2伙。
●元朗Grand YOHO第2期錄交易告吹個案
已入伙新盤錄得交易吹告個案，由新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第2期5座32樓E室，實用面積898方呎，屬四房間隔，附設連廁儲物室，原本於2018年8月30日招標以2,204.67萬元售出，當時呎價約24,551元。買家及後於同年9月6日簽訂買賣合約，惟最新顯示，該宗成交近日已列明為終止買賣合約，情況較為罕見。