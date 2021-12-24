長假期市場氣氛熱烈　元朗新盤認購暫超額9.4倍

聖誕三日長假期，新盤市場氣氛熱烈，元朗焦點新盤將於周日首輪發售325伙。新界區洋房成交一宗接一宗，馬鞍山、屯門及元朗均錄得洋房新盤沽出，部分成交價達1.4億元。

●元朗站上蓋The YOHO Hub周六截票 暫超額9.4倍

●馬鞍山泓碧1.43億元招標沽出

●屯門The Carmel洋房8500萬沽 雙破頂

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，上述1號獨立洋房，實用面積4,144方呎，屬四套房間隔，屋內設有私家泳池及升降機，連1,740方呎花園、673方呎天台及423方呎平台，以8,500萬元成交，呎價為20,512元。洋房的買家為家庭換樓客，購入單位作自用用途。

●西半山巴丙頓山三房3,182萬沽

●屯門帝灣居三房 呎價14,357元

據一手銷售資訊網資料，華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，今日(24日)錄得位於地下C室的成交，實用面積1,019方呎，連79方呎平台，屬三房間隔，廚房內設連廁儲物室，以1,463萬元成交，呎價約14,357元。

●元朗山水盈洋房售4,145萬元

新界區洋房接連錄得成交，路勁地產旗下元朗山水盈，最新再沽出一座洋房，該座3號洋房，實用面積2,205方呎，屬四房間隔，設有743方呎花園及231方呎天台，連車位以4,145.4萬元，成交呎價約18,800元。連同上述成交計，該盤一周內連售3座洋房及1伙天台特色單位，共套現逾1.7億元。

●洪水橋#LYOS花園複式戶1572萬沽

●愉景灣意堤三房2371萬元沽

●長沙灣愛海頌三房1388萬元成交

●何文田128 WATERLOO一房呎價約28,731元

●山頂Mount Nicholson第三期 推4伙招標出售

會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，上載最新銷售安排，推出4個分層單位以招標形式發售，該4伙單位分別為3樓C室、3樓D室、15樓C及15樓D室，實用面積介乎4,230方呎至4,601方呎。招標期由2022年1月1日起。資料顯示，該項目的16樓D室，實用面積4,544方呎，於上月連3個車位以6.39億元沽出，呎價約14.08萬元創亞洲分層住宅新高。

●雲滙第2期修改價單 當中2伙提價

而11座12樓A2室，實用面積623方呎，屬三房間隔，價單售價由1,399.83萬元上調至1,420.15萬元，加幅約1.45%，最新價單呎價約22,795元。項目同時上載最新銷售安排，將於周二(28日)發售上述2伙。

●元朗Grand YOHO第2期錄交易告吹個案