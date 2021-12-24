原業主劈價移民　灝景灣套三房減200萬元易手

二手市場再錄移民劈價成交，青衣指標屋苑灝景灣套三房園景同類放盤，約3個月期間劈價200萬元，以1,000萬元售出，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鍾庭鋒表示，筲箕灣形薈1A座高層G室，實用面積約281方呎，開放式間隔，原先叫租約1.6萬元，議價後以月租約1.45萬元成交，呎租約51.6元，業主於2019年4月以約570萬元購入。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角海峰園高峰閣高層F室，實用面積約825方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以2,350萬元承接，呎價約28,485元，原業主早於1996年5月以669萬元購入自住，持貨25年帳面獲利1,681萬元，期內升值約2.5倍。

●世紀21北山梁淑儀表示，天后輝漢洋樓低層B室，實用面積約395方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以591萬元承接，呎價約14,962元，原業主於2011年3月以351萬元購入投資，持貨10年帳面獲利240萬元，期內升值約68%。

●美聯呂昕熹透露，堅尼地城LEXINGTON HILL低層B室，實用面積約612方呎，兩房連儲物房間隔，同區客即睇即以月租3.3萬元租入，呎租約53.9元，業主於2012年3月以約828.1萬元購入。

●中原胡洛勇指，西半山駿豪閣低層D室，實用面積約682方呎，套三房間隔，望樓景，以1,588萬元易手，呎價約23,284元，原業主於2002年3月以390萬元買入，持貨19年帳面獲利1,198萬元，單位升值超過3倍。

●中原王漢聰透露，西半山信怡閣低層C室，實用面積約903方呎，套三房間隔，望市景，以1,616萬元易手，呎價約17,896元，原業主於1994年6月以451萬元買入，持貨約27年帳面獲利1,165萬元，單位升值約2.58倍。

●香港置業郭詠詩表示，香港仔福群大樓A座中層5室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望海景，叫價約820萬元，放盤約兩個月後，議價後減至約778萬元成交，呎價約17,289元，低市價約3%，原業主於2017年8月以約670萬元買入，轉手帳面約108萬元，物業升值約16%。

●美聯方富義稱，大潭陽明山莊7座中層47室，實用面積約1,441方呎，剛以約5,188萬元成交，呎價約36,002元，原業主於1996年10月斥資1,938萬元購入，持貨約25年帳面獲利3,250萬元，升值約1.67倍。

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九龍區

●香港置業黎俊華指，長沙灣碧海藍天6座低層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，以約1.82萬元獲夫婦租客承租，呎租約36.3元，業主於2015年6月以約700萬元購入上址。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍12月暫錄約20宗買賣，比上月同期18宗加快，泓景臺暫錄3宗，平均實用呎價約18,038元，包括1座低層G室，實用面積約637方呎，套三房間隔，最初開價1,250萬元，調整至1,138萬元即獲洽購，最終以1,118萬元易手，呎價約17,551元。

●美聯黃永財表示，長沙灣AVA 228中高層E室，實用面積約151方呎，開放式間隔，區內客網上搵樓，以每月租金9,000元承租，呎租約59.6元，項目現有約30個單位放租，其中開放式戶月租8,500元起，一房戶月租約1.38萬元起。

●中原黃家全稱，奧運站海桃灣本月至今暫錄2宗買賣，平均實用呎價約22,801元，單位為3座中層A室，實用面積約649方呎，套三房間隔，議價後以1,530萬元成交，呎價約23,575元

●香港置業許鷹傑透露，大角咀港灣豪庭10座高層H室，實用面積約368方呎，兩房間隔，以約1.65萬元放租約兩星期後，接獲同區客洽詢，雙方議價後減價800元，以1.57萬元租出，呎租約42.7元。

●利嘉閣林麗芳表示，九龍灣淘大花園H座高層8室，實用面積約378方呎，兩房間隔，以約635萬元易手，呎價約16,799元，原業主於2008年5月以196萬元買入，持貨約13年帳面獲利約439萬元，單位升值約2.2倍。

●中原王能指，觀塘裕民中心錄本月首宗買賣，單位為2座中低層D室，實用面積約576方呎，三房間隔，原先開價780萬元，議價後以753萬元成交，呎價約13,073元，原業主於2017年11月以620萬元買入，持貨4年帳面獲利133萬元，單位升值約21%。

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新界區

●美聯李貫甡表示，青衣灝景灣11座低層F室，實用面積約703方呎，套三房間隔，望內園景，9月中最初放盤價為1,200萬元，至11月已降價至1,100萬元，外區客睇樓已一段時間，物色千萬元以內可承做高成數按揭三房單位，而原業主將移民，加上見近日交投減少，再減100萬元，將單位以1,000萬元售予上述買家，呎價約14,225元，低市價約5%。

●美聯林振聲透露，將軍澳天晉III第2A座低層E室，實用面積約362方呎，一房間隔，吸引來自台灣已有香港身份證的年輕客承接自用，單位原先開價785萬，因業主覺得雙方有緣分，以台語交談，及合照留念，即時減價5萬元，最終以780萬元成交，呎價約21,547元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳南豐廣場6座中層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望內園景，以695萬元易手，呎價約18,533元，屋苑現時約有55個單位放售，叫價由650萬元起。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢濤苑單號屋，複式設計，實用面積約1,540方呎，套四房間隔，享臨海景，放盤原先叫價2,800萬元，減220萬元，以2,580萬元連車位沽出，呎價約16,753元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山海栢花園5座中層E室，實用面積約388方呎，兩房間隔，放盤3個月，原叫價770萬元，減價55萬元，以715萬元沽出，呎價約18,428元，原業主於2010年1月購入上址，當時作價220萬元，持貨約12年帳面獲利495萬元，單位期內升值逾2.2倍。

●中原胡耀祖指，馬鞍山天宇海7B座高層D室，實用面積約737方呎，套三房間隔，日前以1,030萬元易手，呎價約13,976元，新買家為用家，原業主於2016年以780萬元購入，持貨約5年帳面獲利約250萬元，單位升值約32.1%。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山居屋錦英苑F座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤兩個月，叫價495萬元，減幅近一成，以448萬元成交，呎價約11,172元。

●中原杜文俊表示，沙田偉華中心最新錄1座高層H室，實用面積約297方呎，兩房間隔，議價後以510萬元易手，呎價約17,172元，新買家為用家，原業主於2009年以170萬元入市，持貨約12年帳面獲利約340萬元，單位升值約2倍。

●利嘉閣黃慶揚稱，市場新近錄得沙田第一城50座中層B室單位的成交，實用面積約284方呎，兩房間隔，望內園景，以約550萬元成交，呎價約19,366元。原業主在2018年2月以約485.8萬元買入，持貨逾3年轉手獲利約64.2萬元，物業升值約13.2%。

●中原楊頌堯指，大埔翠屏花園B座低層5室，實用面積約262方呎，一房間隔，議價後以416萬元沽出，呎價約15,878元，新買家為用家，原業主則於2018年以409萬元購入，持貨約3年帳面獲利約7萬元，期內升值約1.7%。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺花都廣場9座高層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，享內園景，以約530萬元成交，呎價約14,324元，原業主於2018年3月以約200萬元買入，現轉手賺價約330萬元，物業升值約1.65倍。

●中原譚永康指，元朗御葡萄剛錄雙號屋，實用面積約1,242方呎，議價後以1,908萬元沽出，呎價約15,362元，新買家為外區用家，購入單位自用，原業主於2016年以1,370萬元購入，持貨約5年帳面獲利約538萬元，期內升值約39.3%。

●中原王勤學表示，元朗區12月累錄約100宗二手買賣，包括朗怡居1座中層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，叫價698萬元，議價後共減19萬元，以679萬元沽出，呎價約12,787元，原業主於2018年11月以542萬元買入，持貨約3年帳面獲利137萬元或約25%。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心10座高層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人居所，方便照應，加上有500元的議價空間，租客遂便決定以1.25萬元即睇即租上址，呎租約25元。

●祥益林偉光指，屯門大興花園2期1座低層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價28萬元，新買家遂便決定以482萬元購入自用，呎價約10,783元，屬低市場價。

●祥益邱家邦表示，屯門啟豐園1座低層F室，實用面積約325方呎，兩房間隔，租客見屋苑鄰近工作地點，可節省交通時間，而業主考慮到租客願意預繳一年租金，遂便減價1,000元，上述租客終以月租8,500元即睇即租，呎租約26.2元。

●利嘉閣許喜龍透露，荃灣麗城花園3期4座極高層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，望海景，日前以857萬元沽出，呎價約11,772元，屋苑本月暫錄10宗二手買賣，現時約有20個單位放售，3期最低入場費由798萬元起。

●世紀21集團林國輝指，荃灣全．城滙6座高層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以1,100萬元沽出，呎價約21,073元，原業主於2017年9月以862萬元購入，持貨4年帳面獲利238萬元，期內升值約28%。

●中原黃超華稱，荃灣城市廣場B座極高層單位，實用面積約745方呎，套三房間隔，屬屋苑樓皇，叫價1,300萬元，議價後以1,210萬元易手，呎價約16,242元，較部分銀行估價低約2至3%，新買家為附近「街坊」，原本正洽購屋苑較低層的單位，期間碰巧上述放盤，得知後即時轉洽上址，快速入市。

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