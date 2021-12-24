【產經評論】中俄聯手促平衡　美挑冷戰自討苦

國際形勢，貴乎平衡。這些年全球化下，各地一直相安無事，共享和平發展機遇。偏偏美國漠視自身經濟發展的不足，看中國崛起不順眼，發動貿易、科技與金融戰，推動兩國脫鈎，令世界地緣政治格局巨變。眼前半球化正取代全球化，處於世界天秤兩端的中美漸失衡，中俄遂「抱團取暖」以壯聲勢對抗美霸。圍繞中美兩大軸心的新冷戰格局逐漸形成，美國錯估形勢，戰略誤判的後果只會加快自身經濟衰退，「新三國演義」下國際利益勢必進行大洗牌！

天曉得，上世紀的東、西方冷戰會在21世紀重現。事緣經歷數十年改革開放，中國已發展成全球第二大經濟體。中國和平崛起，貢獻着世界經濟增長，包括美國。這些年美國享受價廉物美的中國商品，中國市場陸續開放和消費增長，更為美國企業帶來可觀的商機。問題是，美國並未有認清自身經濟結構矛盾的問題，簡單將保霸權與消除中國威脅掛鈎，可謂一項重大的戰略誤判。

國際政經從來分不開。一場世紀疫情，美國窩囊盡現，疫情失控、政局動盪、天量債務得靠任印銀紙來債冚債，經濟底子虛弱表露無遺。政客們不用心推動內部改革，反而是槍頭對外，挑起意識形態和地緣政治對抗的零和博弈，向中國發動貿易戰，圍堵中國科企，迫退中概股，務必要遏止中國崛起，試問今時今日的中國，會站着捱打嗎？

美國向中國挑起「新冷戰」，是促使年內中俄高調走近，加強雙邊經貿和軍事互補，「抱團」抗美的主因。近日俄羅斯總統普京對中俄關係高度肯定，強調中俄是一種「絕對的全面戰略夥伴關係」，更公開判斷中國將於30年內徹底超美，可以說是向世界說明正式迎接這場「新冷戰」！

美國一手促成反全球化的分化之路，未來世界經濟呈分裂發展，通訊技術或現兩大制式，難以兼容；在地區貿易，將出現以中美兩大核心形成的兩個聯盟體系。如是者，全球經濟規模將無可避免地收縮，增長亦難返昔日高峰。

中美俄態度明確，歐盟的取向是後續發展的關鍵，明年歐洲政壇將迎接新舊交接，包括德國新總理上任、法國將舉行總統選舉。對外如何處理中俄美關係，對內又如何促進歐洲整合，足以將這場「新冷戰」推上新台階。

今年將盡，世界兩大陣營的核心盟友已相繼表明心迹。展望明年，亞太諸地也得選邊站。至此，中美在亞太地區的經貿角力勢必更激烈，看官須為突如其來的「炮火聲」作好一切準備。