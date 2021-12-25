回顧與展望：華監管風暴橫掃各產業　恐持續至明年3月

至於6月底赴美上市不久便遭內地監管部門審查的叫車平台滴滴出行，亦是當局要加強數據安全的一個縮影，在監管壓力不斷升級下，滴滴最終在本月宣布自美國退市。

內地接連整頓多個行業雖一度惹來投資者的質疑，但其實背後用意深遠，顯然是為了及早解決多個社會經濟問題，包括避免跌入高槓桿、收入不均等陷阱，同時移走可能造成市民重擔的醫療、教育和房地產「三座大山」隱患。

無論如何，科網、內房及教育板塊幾乎全年「無運行」，截至周五(24日)收市為止，合稱「ATM」的阿里、騰訊及美團年內分別累挫51.41%、18.4%及23.28%，拖累科技指數年內瀉33.3%，表現跑輸全球。位處內房債務危機「震央」的恒大更累跌90.06%。

不過，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，經濟下行壓力以及鼓勵研發投資的必要，可能會令明年施加給互聯網行業的監管措施有限，建議以超過常規買入的方式吸納互聯網、食品飲料和家電板塊，銀行及基礎材料的配置比例則可較低。

法盛投資管理在10至11月對全球500個機構投資者進行的調查結果顯示，近四成機構投資者預料科技行業將出現回調，卻未太憂慮監管拖累行業發展步伐。即使科技巨頭不斷成為政策監管的目標，但有63%受訪機構投資者仍看好科技股前景。

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘對外媒表示，內地監管仍然存在不確定性，特別是在「戰略領域」，這種情況可能會持續至明年3月。他建議，投資者可繼續關注受內地監管機構支持的行業，例如可再生能源和電動汽車。

柏瑞投資亦表示，市場仍等待明年更多中國發展戰略的線索，短期投資者宜避開高度受監管影響的板塊，並與政府的可持續發展目標保持一致。

【港放寬第二上市吸中概股】

目前只有從事創新產業、市值至少100億元、收益達10億元、業務核心在大中華區的公司可以在香港第二上市，但明年門檻將會大幅降低，不再局限於創新產業，傳統行業公司只要是採用「同股同權」架構、市值又達到30億元，便符合第二上市條件。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，在聯交所放寬第二上市條件後，預期明年將有20至30間企業回流本港上市。

美國證券交易委員會(SEC)本月初正式落實《外國公司問責法》最終修正定稿，要求海外上市公司需符合審計規定，導致中概股被除牌的風險增加。如果在港第二上市的企業則「相對安全」，因若在海外交易所除牌，其在港的上市地位將由「第二」轉為「主要」。

不過，市場同時關注容許「第二」上市轉為「主要」上市的企業享有豁免，會否令原有保障投資者的原則形同虛設。

【北交所開市逾一個月 總市值2370億】

經過一連串監管措施衝擊市場信心之後，內地在今年下半年宣布，成立意在扶持中小企業融資的北京證券交易所(下稱北交所)，拋出激勵市場的正面信號，同時亦被市場解讀為實現「共同富裕」目標的手段之一。

這家新交易所在11月15日正式開市交易，截至12月24日，暫時有82家公司在該所掛牌交易，公司總市值達到2,370億元人民幣。北交所的規模與滬深兩市交易所有別，因為北交所是專門服務創新型中小企業。

北京早於2013年就成立營運「新三板」的全國中小企股份轉讓系統，但每月成交額只有100多億元人民幣。為改善流動性，當局以「打造服務創新型中小企業主陣地」為戰略目標，深化「新三板」改革。未來只要在「新三板」掛牌滿12個月的創新層企業，並符合一定條件，即可在北交所上市，提供中小企業新的籌資管道。

值得留意是，北交所由9月初宣布至正式啟航僅歷時74天，明顯快過上海科創板的259天及深圳創業板註冊制的119天籌備時間。

當局表示，目前中小企業貢獻了全國70%以上的技術創新成果，創造了80%以上的新產品，然而獲得的直接融資卻遠不足夠，迫切需要資本市場深化改革，補足短板，支持數量眾多的中小企業成長壯大，激發創新潛力，為經濟高質量發展注入強勁動能。

此外，全國股轉公司、北交所與12家商業銀行在本月簽訂戰略合作協議，將進一步加強溝通交流，在企業培育、信貸支持、投貸聯動、股權投資、綜合金融服務、資訊共享、科技金融、創新研究等多方面開展合作，共同探索支持中小企業、發展普惠金融的新路徑、新方案，努力為服務國家戰略轉型和實體經濟發展作出更大的貢獻。

【港交所首推A股期貨 加強互聯互通】

MSCI中國A50互聯互通指數，以涵蓋境內上市大型股中最大的50隻A股為目標，並在每個行業納入最少兩隻股票，以全面反映內地經濟狀況；更重要的是，該指數所追蹤的50隻合資格滬深港通交易股票，亦與主要MSCI中國A股指數的歷史表現高度相關。

華夏基金ETF主管曾春偉表示，MSCI中國A50互聯互通指數在方法上，比起另一家國際指數公司富時羅素相關指數更加具有「代表性」，他形容富時指數更偏向於金融股，而MSCI明晟指數則更加多元化。

據港交所資料，截至12月23日，未平倉合約張數為31,152張。單日成交量為8,735張，惟明顯低過富時中國A50指數期貨同日合約成交22.69萬張。

【第8批iBond認購人數金額史上最佳】

早前在持續低息和不確定的投資環境下，港府於今年6月「另類派糖」，發行第8批通脹掛鈎債券(iBond)，其認購表現為史上最佳，無論申請人數及申請總額均創出自2011年首次發行以來的新紀錄，部分香港銀行的總認購金額、申請宗數亦打破歷年紀錄。由於認購反應熱烈，今年iBond最終發行額由150億元，提高至上限200億元。

金管局公布的最終分配結果顯示，今年iBond總認購金額539.48億元，認購人數近70.92萬人，均創出歷史新高。全部有效申請均獲配發，認購兩手或以下僅約5.53萬人，佔7.8%，這批認購人一律獲配發其所申請的數量；認購兩手以上則達65.38萬人，均先獲配發兩手，其中有60.57萬名「幸運兒」獲發3手。iBond掛牌首日最高見103.25元，收報103.2元，成交有32.49億元。

環球投資者對綠色債券需求強勁，港府1月宣布，成功發售總發行金額為25億美元綠債，發行共有3期，當中30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠債，亦是港府目前所發行最長年期的債券。5年期及10年期皆各自吸引超過其發行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引超過其發行金額7倍的認購金額。亞洲區的機構投資者反應尤其踴躍，奪得總發行額65%。

另外，港府在今年破天荒發行人民幣債券。政府於11月宣布，成功發售50億元人民幣的離岸人民幣綠色債券，3年期及5年期各發行25億元人民幣。投資者反應熱烈，上述債券認購金額涉逾142億元人民幣。

值得留意的是，今年香港引入深圳市政府在港發行境外綠債，金管局總裁余偉文早前指，冀帶動更多內地市政府及企業來港發行綠債。下一步更將研究發行零售綠債，讓市民参與。