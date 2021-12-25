西安爆疫封城　礙比亞迪產車

據了解，西安是比亞迪的重要生產基地，亦是繼深圳總部之外，發展質量最高、產業布局最齊全的城市，負責生產「秦PLUS DM-i混動」、「宋PLUS DM-i混動」等熱門車型。陝西省人民政府網站則顯示，集團在西安生產基地一期和二期的規劃年產能均為30萬輛。換言之，集團在西安年產能達60萬輛。

集團董事長王傳福曾透露，DM-i車款供不應求，當時手頭訂單達20萬輛，交車期已長達4個月，故外界已估計今次疫情會再度拖長交貨期。

除了汽車外，市場亦憂慮在當地設廠的三星電子及美光晶片產出受影響。以三星電子為例，其在西安設有兩座儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠房，佔集團整體40%產能。韓媒最新就引述消息人士指，三星電子的西安工廠已進入緊急營運狀態，並將生產所需的職員安置在工廠附近的員工宿舍，而非一般的私人住宅，防止他們和外部有所接觸，確保生產運作正常。

由於疫情為內地經濟復甦增添不確定性，北京大學教授盧鋒表示，內地經濟下行壓力明顯，原因是過去兩年就業復甦步伐不充分，制約了民眾的收入和消費增長。鑑於明年就業形勢不容樂觀，他建議官方可考慮用數碼人民幣對基層發放一次過補貼。

然而，有報道引述消息稱，內地正在考慮將明年的經濟增長目標定在5.5至6%，較市場普遍預期的5至5.5%為高，主要是中國人民銀行「高度可能」會在明年減息。