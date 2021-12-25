Counterpoint：未來汽車數碼服務將成巨大商機

內地媒體報道，諮詢公司Counterpoint Research研究總監Richard Windsor在一個名為《未來汽車電子市場趨勢與生態》的演講上表示，未來20年內，汽車行業可能將面臨每輛汽車的晶片含量上升一倍的情況。

不過，他同時預期，未來20年內，最極端的情況將是全球汽車需求下降65%。他相信，考慮到汽車行業的盈利能力低企，如果市場要抵銷需求萎縮的影響，全球範圍內將出現行業整合，目前全球約26家大型車廠，或將變成3至4家。

Windsor預期，未來電動車和燃油車的價格很可能逐漸追平，電動車的一個重要競爭力是在廢棄前能行駛更長的距離。

根據電動車生產Tesla預測，電動車駛大約50萬英里後，電池性能降至20%，其預測與Counterpoint相符。這意味着，消費者不需要如此頻繁地更換汽車。也正是如此，購買汽車和維護汽車的成本都大幅下降。再者，電動車的維護費用更便宜，因為需要更換的零部件更少，它們不消耗汽油等。從這個角度來看，Counterpoint認為電動車的經濟性對消費者非常有吸引力。

Windsor提到，隨着汽車「四化」(電動化丶網聯化丶智能化丶共享化)及自動駕駛的發展，未來汽車的整體需求呈現顯著下降的趨勢，到2047年汽車數量預期將減少至4,400萬輛，屆時，自動駕駛車輛將幾乎覆蓋整個市場。

一旦真正開始實施電氣化和自動化，且車輛已經完全數碼化時，用於汽車的數碼服務將成為一個巨大的商機。Counterpoint預測，到2024年，用於汽車數碼服務的支出可能會多達1.6萬億美元。

Windsor認為，只要OEM(代工生產)、汽車製造商能夠發生轉變，向消費者提供這些數碼服務，這個數額足以讓他們生存下來。因此，在如今的汽車工業中存在著這樣的衝突。而且如果汽車公司要想向消費者提供這些數碼服務，他們需要克服許多棘手的問題。

對於芯片廠商而言，在未來20年內，它們需要保證能夠承受每輛汽車的芯片含量至少翻一倍的情況出現。