台積電：明年量產3納米　強調摩爾定律持續推進

內地媒體報道，台積電南京廠總經理羅鎮球表示，台積電在明年會如期推出3納米製程工藝的技術，而且2納米製程工藝也在順利研發。此外，明年第3季推出全新的針對汽車電子的N5A工藝平台，將完全符合車規級標準。

報道指，羅鎮球在中國積體電路設計業2021年會(ICCAD 2021)上表示，雖然有很多人說摩爾定律在減速或者是在逐漸消失，可是事實上，台積電正在用工藝證明了摩爾定律仍在持續在往前推進，7納米是在2018年推出，5納米是在2020年推出的，在2022年會如期推出3納米的工藝，而且2納米的工藝也在順利研發。

羅鎮球強調，即使在疫情期間，半導體技術發展依然是沒有減緩，依舊依照着原來的步調持續前進。

根據台積電官方的資料顯示，台積電的3納米相比上一代的5納米工藝，在邏輯密度上提升了1.7倍，性能提升了11%，同等性能下功耗可降低25%至30%。

羅鎮球還公布台積電針對ADAS和智慧數位駕駛艙的汽車晶片的5納米工藝平台「N5A」，這接續台積電在16納米、7納米之後的最先進的汽車電子工藝。

N5A將符合AEC-Q100、ISO26262、IATF16949等汽車工藝標準，將會在2022年3季推出。

羅鎮球強調，汽車電子是全世界最講究安全性、可靠性的一種工藝技術，它會用在輔助駕駛、智慧座艙，或者是未來的自動駕駛上，所有它的安全性和可靠性非常重要，它在這方面的要求要遠高於性能和功耗。