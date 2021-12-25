歐洲能源危機甚麼才會結束？市場猜測要拖到2023年

外媒報道，現時歐洲天然氣市場的情況可能意味到歐洲能源危機要拖到2023年才結束。

在過去的一個月內，天然氣期貨價格上漲了一倍多。交易員們押注這種前所未有的價格壓力將持續到2023年初。即使明年夏季天氣炎熱，天然氣價格也絲毫未有降低的趨勢。

過去一周，在明年夏季進行交割的TTF基准荷蘭天然氣期貨價格一度超過了每兆瓦時100歐元，創下歷史新高。

歐洲正面臨着一場能源危機：俄羅斯限制了供應，法國在一年中最寒冷的幾個月發生核電中斷事故，給電網帶來壓力，而且目前還沒有緩解的迹象。

而德國網絡營運商Gascade數據顯示，周二(21日)和周三(22日)，俄羅斯向西北歐地區供應天然氣的三大要道之一，亞馬爾-歐洲(Yamal-Europe)管道流向德國的天然氣連續第二天反向流動。俄羅斯媒體周三報道稱，該管道已連續兩天停止向德國方向輸送天然氣。

德國表示，俄羅斯備受爭議的北溪2號管道將不會在2022年上半年獲得批准，此舉可能會使夏季的供應受到限制，而此時歐洲需要天然氣來填補儲存。

據報道，諮詢公司Rystad Energy高級分析師Kaushal Ramesh表示，歐洲天然氣問題的援助似乎還沒有到位，天然氣期貨價格的上漲意味到又一年的波動和持續的高價格環境。

俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢也令交易員緊張不安，他們對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂加劇。

在周四(23日)舉行的年度新聞發布會上，俄羅斯總統普京沒有直接提到軍事行動的威脅，但表示北大西洋公約組織擴張到俄羅斯邊境是不可接受的。

雖然目前有一支液化天然氣運輸船隊正駛往歐洲，但歐洲的供應依然依賴全球市場，以確保明年繼續獲得補給。