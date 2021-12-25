泰國尚泰集團收購倫敦Selfridges高級百貨

外媒報道，泰國零售與房地產巨擘尚泰集團(Central Group)聯同奧地利房地產公司Signa，收購英國高級百貨Selfridges，以拓展歐洲百貨業務。消息人士透露，收購交易的金額將近54億美元。

尚泰集團周五(24日)表示，該宗交易尚泰與Signa各持有50%的股權，但未透露收購條款。根據熟知內情人士透露，該宗收購案的價碼約達40億英鎊。

尚泰與Signa向加拿大億萬富豪Weston家族買下歐洲18間Selfridges百貨公司，加拿大的7家百貨公司並不包含在本次交易內。韋斯頓家族在2003年以將近6億英鎊買下Selfridges。

Selfridges集團成立於1908年，共有1萬名員工，在全球有25家百貨公司，據點遍布英格蘭、愛爾蘭、荷蘭與加拿大的大型城市，其中以倫敦牛津街的旗艦店最為人熟知。

尚泰表示有意「重金投資」該18家百貨。消息人士表示，尚泰希望在倫敦Selfridges百貨旁建立豪華酒店。

內情人士表示，收購Selfridges後，尚泰有意建立豪華百貨公司帝國，並設立線上業務。目標是在2024年前讓收入由目前的50億歐元提升至80億歐元，其中至少逾10億歐元來自網上業務。

泰國億萬富豪Chirathivat家族經營的尚泰，先前便已經與Signa一同開發歐洲百貨事業，雙方共同擁有德國、義大利、丹麥與瑞士的百貨公司。

尚泰1956年在泰國開設第一家百貨公司，一路走來成為泰國最大購物中心業者，擁有多達2400家零售商店。

尚泰2011年斥資2.05億歐元買下義大利百貨公司La Rinascente後，開始進軍歐洲百貨業，2013年收購丹麥最古老的百貨公司Illum。2015年尚泰從Signa取得德國3家豪華百貨公司的多數股權。