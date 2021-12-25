法興大淡友：2022年準備好迎接3大「驚喜」

新一年將至，當投資者準備辭舊迎新，要小心明年投資市場可能「驚」多於「喜」！

法興著名大淡友、經常警告美股會大冧的Albert Edwards溫馨提示大家，要準備好明年迎接3大「驚喜」。首先，他預測今年迭創新高的美股，2022年將大幅下跌，尤其是科技股將會在明年上半年崩盤，令大多數投資者感到震驚。

他指相對於其他行業，現在的科技股已變得依賴於大規模倍數擴張。FAANG(美國5大科技巨頭的合稱)繼續以市盈率30倍的估值進行交易，而今年以來的標普500指數的市盈率才22倍。沒有盈利增長的支撐，加上市場寬度不佳(納斯達克300隻股票中只有40%的股價高於其200天移動均線)，也許是崩盤前的徵兆，要提防科技股泡沫被戳破，繼而大幅拖低股票指數。

至於第2個驚喜，美國聯儲局將轉向更激進的縮減計劃，將給資產價格帶來超出大多數人預料的風險。如果聯儲局很快開始加息，其結果將是經濟衰退和市場崩盤。

而第3個驚喜，是他預計明年上半年，隨着美債收益率的急劇下降，當前的通脹擔憂將消失。原因是供應瓶頸正在緩解與大宗商品價格疲軟這兩個因素，將推動美國整體通脹率回到遠低於2%的情況。