致富智庫：蓋茨給你的聖誕禮物！5本好書配4大讀書秘技...

話咁快又到一年一度普天同慶的聖誕節了！受到新冠肺炎疫情影響冇得出埠，大家今年只好繼續乖乖地留港慶祝及消費。一連3日公眾假期如果唔想日日只係飲飲食食，而想同時「增值」自己，美國億萬富豪兼微軟始創人蓋茨有份聖誕禮物送畀你。係咩？係無價的「黄金屋」呀！

正所謂「書中自有黃金屋」，蓋茨出名係愛書之人，更非常熱衷於睇書，就算平日工作有幾忙，他1年都堅持最少閱讀50本書，而且這個習慣更是由小時候開始培養出來，毫無疑問閱讀就是他學習的主要渠道之一。

蓋茨對閱讀的熱誠並不是「自肥」，反而更想公諸同好，亦令他早於2010年起創立閱讀筆記網站「Gates Notes」，親自將自己的讀書心得與網友分享。蓋茨今年又推介邊類書籍？呢5本書你又睇左未？

●蓋茨推介以下5本好書：

【1、《破解基因碼的人：諾貝爾獎得主珍妮佛．道納、基因編輯，以及人類的未來》(The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race)@作者：Walter Isaacson】

你知道什麼是基因編輯嗎？這本書是有關一名生物化學家Jennifer Doudna的傳記，她曾透過切割及修改基因以治療疾病，更取得諾貝爾化學獎。所以，蓋茨認為，這本書不只是人物傳記，並會深入研究如何應用基因編輯，包括用作治療血液疾病、是否應該為後代改變人類基因等問題。

【2、《A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence》@作者：Jeff Hawkins】

這是一本講述神經科學與機器學習的書籍，由著名物理學家霍金撰寫。蓋茨稱，霍金花了數十年時間思考神經科學與機器學習之間的聯繫，書中還剖析了人類如何看待智能的本質、人腦的工作方式等等，沒有比這本書更好地介紹霍金的思想。如果想對霍金這個偉大人物有更深的了解，可以試試看吧！

【3、《克拉拉與太陽》(Klara and the Sun)

作者：Kazuo Ishiguro】

由諾貝爾文學獎得主，日裔英國作家石黑一雄撰寫的《克拉拉與太陽》講述，在反烏托邦的城市中，一位病重女孩與一個名叫克拉拉的機器人成為好朋友的故事。故事中，機器人並非邪惡力量，反而是作為人類的夥伴，去陪伴人類。蓋茨表示，看完這本書後，會去思考智能機器人的生活會是怎樣的。

【4、《挽救計劃》(Project Hail Mary)@作者：Andy Weir】

作者Andy Weir的一本科幻電影《火星任務》原作小說早於2011年已獲蓋茨收錄為推介書籍，而這本《Project Hail Mary》亦同樣成為蓋茨的心頭好。

小說講述一個高中老師某日在另一個星系醒來，卻發現自己被困太空，遂便開始運用自己懂得的科學知識嘗試自救。蓋茨只花上一個周末就讀完整本書，足見該書的趣味性何其高。

【5、《哈姆內特》(Hamnet)@作者：Maggie O’Farrell】

此書有關於莎士比亞的兒子哈姆內特的故事，小說以年僅11歲便意外身亡的哈姆內特為開首，再慢慢探討莎士比亞與妻子的喪子之痛，以及描述兒子之死又如何影響莎士比亞開始創作《哈姆雷特》。蓋茨大讚作者將一個被悲傷撕裂的家庭描寫得非常美麗。自問是莎士比亞迷，相信這本書將會令你愛不釋手。

●蓋茨分享4大閱讀心得：

蓋茨曾經指出，「我現在可以去任何地方，向任何人討教，且常有機會去參觀許多有意思的地方、與許多科學家見面，也看很多網上課程，但閱讀依然是令自己可以同時學習新知與測試自己所學的主要途徑」。

蓋茨又強調，這些書仍然可以啟發他從不同的角度去思考，並指出「如果你無法用簡單的語言去解釋一件事，那你顯然對它還不夠了解」。以下再分享蓋茨的4個讀書心得，齊齊學習富豪如何提升閱讀能力喇！

【1、選擇自己最習慣的媒介去閱讀】

香港出版學會於今年2至3月進行「香港全民閱讀調查」，用電話訪問了2,040人，結果發現有近75%受訪者有紙本閱讀習慣，而1年閱讀量的中位數為7本書。調查又顯示，近70%受訪人士指有電子閱讀習慣，當中超過65%人士認為使用電子媒介增加了他們的閱讀時間。

事實上，蓋茨一度表示「漸漸會將閱讀紙本的習慣變成電子書，...但現在還是比較習慣閱讀紙本」。他所要表達的重點是鼓勵大家應該選擇自己最為習慣的媒介去閱讀。

所以如果你比較享受翻閱書本的感覺，那紙本書可能會比較合適。若希望能夠隨身輕輕鬆鬆帶著一大堆書，那麼相信電子書絕對是不二之選。

【2、每日至少騰出1小時去閱讀】

繼而要談談閱讀習慣了！誠然，都市人生活繁忙，假若你認為可以將閱讀變為「攝」時間的工具，那就大錯特錯。蓋茨認為，閱讀不是一件可用閒時僅花費5至10分鐘就完成的事情。相反，閱讀是一件需要花上很多時間專注及思考的事情，並不單純只將所有文字看過一遍就算。

因此，他建議，每天最少騰空1小時，讓自己去認真地閱讀，並認真思考所閱讀的內容，進一步想想它如何可以應用在自己日常生活中，如此一來，閱讀的價值就獲得大幅度提升。

蓋茨除了每日抽出時間去閱讀，自1980年開始，更會每半年撥出一個星期進行「閉關修練」。期內，他會不見任何人，並排除所有事務，一個人躲於別墅內大量閱讀及思考。據講，微軟不少具革命性的戰略與想法都是蓋茨在「閉關」而想出來的，他2本著作：《擁抱未來》與《數位神經系統—與思想等快的明日世界》均是期間的產物。

【3、堅持看完整本書】

多年前一套港產片戲內一句對白「我秒秒鐘幾十萬上落...」，成為今日經典口頭禪，喻意時間珍貴而不容虛耗。當大家閱讀的時候，如果「唔好彩」揀到本比較乏味，或者覺得它「不是你杯茶」的時候，你會「投降」將書本棄之一旁嗎？不過，蓋茨不建議這個做法。

蓋茨認為，如果我們未有讀完整本書，過程中或會對之前閱讀的部分產生誤解，甚至會錯過作者想表達的重要觀點或信息。他更強調閱讀不應該半途而廢，且深信「堅持」是人生中重要的美德之一。因此，蓋茨在選擇自己的「心靈雞湯」時更會深思熟慮。

【4、在書中每頁做個人筆記】

蓋茨認為，除了要看畢全書，為了肯定在閱讀時有足夠的專注，而不是過目即忘，建議在書的每一頁邊緣做簡單筆記，特別是當閱讀一本能夠帶來新知識的書時，透過筆記可仔細思考並了解那些新知識，再吸收為未來需要時學以致用。

這點蓋茨看得很重要，事實上，他提到當看到不同意的論點時，會更努力去做筆記，所以很多時他會花更多時間閱讀個人不喜歡的書本，反而喜歡的書可以很快看完。

有研究亦指出，做筆記要達到最大效益，就是要用自己可理解的文字去紀錄，而不是運用大量原文，而且筆記講求簡單，最重要是在完成筆記後需仔細再閱讀一遍，確認自己所寫是清楚、明白，避免之後才發現不清不楚，白費功夫。

仲等？就先讀為敬吧！