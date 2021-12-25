天然氣價格高企　美國LNG貨船改往歐洲套利

全球供應鏈混亂及能源危機下，原本駛向亞洲的美國液化天然氣(LNG)在高額利潤的誘使下，轉向了歐洲。外媒引述航運數據顯示，截止周四(23日)至少有15艘美國LNG船隻以西歐港口為目的地，比周三多出5艘。此外，另有11艘美國LNG船隻雖然暫未申報目的地，但是航運路線表明他們正在駛向歐洲。

全球最大的獨立液化天然氣交易商Gunvor的創始人兼首席執行官Torbjorn Tornqvist表示，除了正常的LNG流向歐洲外，本月和下個月還將有15至20艘船抵達歐洲。

與此同時，繼本周二以每兆瓦時182歐元的價格沖破歷史高點之後，歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨價格跌破100歐元，這是兩周內首次。其中收盤價在周四下跌23%，周五再下滑26%至95.58歐元。

除了供應緊張稍有緩解之外，歐洲溫度略有回升以及交易員選擇在聖誕節假期前平倉以也被認為是壓低了價格的原因。

不過，歐洲仍舊處在能源危機當中，天然氣的命脈還是握在俄羅斯手中。本周俄羅斯向歐洲的天然氣出口量下降，截止周五已經連續4天沒有向德國輸送天然氣。

進口量的大幅下滑導致歐洲必須依賴其天然氣儲存庫，目前只有總儲量的58%，是歷年同期的最低水平。

能源價格持續高企已經給歐洲的高耗能企業帶來了切實的沖擊，包括鋼鐵、化肥、水泥、造紙等多個行業在內的11個行業協會聯合發布新聞稿，警告此次歐洲能源危機造成能源密集型企業正在支付「難以承受」的成本，有可能會引發行業倒閉潮，甚至會造成經濟衰退