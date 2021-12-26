橋水警告資產泡沫恐爆煲　最終受累會係...

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)表示，目前在多個領域看到了泡沫，包括新興科技股、特殊目的收購公司(SPAC)、虛擬貨幣、收藏品、非同質化代幣(NFT)等，而所看到的泡沫在美國尤為明顯。

橋水表示，自新冠疫情開始以來，充裕的流動性導致其泡沫衡量指標在全球市場的某些領域亮起紅燈。現況可見，美國政府發放的巨額支票支撐着民眾收入，抗疫封鎖措施限制了民眾支出，同時競爭和技術使得投資比以往任何時候都更便宜、更容易進行。

所有泡沫都會在助長它們的燃料耗盡時破裂。橋水指這涉及多個方面，首先是現在美國聯儲局適度收緊政策是否會開始消除這些泡沫。另一關鍵問題是，擠壓泡沫是健康還是惡兆。

橋水警告，散戶投資者在股市的各個領域大舉買入，如果泡沫破裂，使用了槓桿的散戶投資者可能會被迫平倉，進而加大拋售。隨着散戶投資者市場參與度提高，將從其他方面影響市場泡沫，例如散戶投資者創造了大量帳面財富，使資產回報與零售支出聯繫起來，如同上世紀90年代末。並補充，隨着經濟重新開放，消費支出開始釋放，一旦股市泡沫破裂，很可能會累及消費支出。

橋水指出，來自散戶投資者的投機性資金流在一個狹窄的領域內製造了泡沫，但散戶持有的不僅僅是泡沫股。除了特斯拉外，還買了大量蘋果公司、亞馬遜和微軟等其他科技公司的股票。此外，散戶也參與了從成長板塊到價值板塊的輪動。因此，若泡沫破裂迫使散戶投資者平倉，可能加劇市場拋售，並使負面情緒在整個市場傳播。

橋水還表示，如果流動性撤出是泡沫破裂的原因，那麼其後果將更為廣泛。橋水認為，這最有可能戳破泡沫，因為政府的刺激支票和其他支持舉措所增加的流動性推高了貼現率和風險溢價。考慮到美國股市對流動性狀況異常敏感，其影響可能更加嚴重。