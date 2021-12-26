【噢聖誕節無得歸家】全球周末共6000架次航班取消

Omicron變異病毒肆虐，導致全球航空交通大混亂。外媒引述航班追蹤網站Flight Aware資料顯示，全球於聖誕長周末有超過6,000架次的航班被取消；另有近萬架次的航班延誤。

單計周日(26日)共有近2,800架次航班取消，當中有970架次是在美國機場升降；截至格林威治時間1時30分(即本港時間上午9時30分)，全球共有8,000班機受影響延誤。聖誕節當天(25日)則有約2,400班航機取消、1.1萬班延誤；預計周一(27日)取消的航班則已經超過1,100架次。

報道指，機組人員要不是染病休假，就是與確診者有密切接觸而被隔離；航空公司稱已用盡包括人手調配、重整航班路線的手段，惟各地Omicron確診人數飆升已嚴重影響航空業運作。漢莎航空(Lufthansa)、達美航空、聯合航空、捷藍航空(JetBlue)等公司均稱因人手短缺，不得不在聖誕旺季取消航班。

周六共取消200班航班的聯合航空，預期今日再需取消近250班航班，約佔其航班總數約10%。聯合航空周六發聲明指，本周美國各地的Omicron病例激增，對其機組及所有負責營運的人員造成直接的影響；因此，聯合「不得不取消一些航班」。

達美航空亦就延誤向旅客致歉，表示已用盡公司一切的辦法和資源，惟仍要取消航班。據報達美周日共取消310架次，明日亦有數十架資需要取消。

另外，在全球取消的航班總數中，中國的航空公司所佔的班次最多；中國東方航空據報在周末共取消逾1,000架次航班，佔其總班次超過20%，中國國際航空亦取消近20%原定班次的航班。