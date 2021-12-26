租賃市場未受新盤影響　美孚新邨套三房高市價5%獲承租

新盤吸去市場不少購買力，令二手成交放緩，不過租賃市場則未有太大影響，其中荔枝角美孚新邨錄得高價租務成交，一個套三房以月租約2.35萬元租出，較市價高約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣馮銳興稱，跑馬地麗成大廈中低層A室，實用面積約481方呎，兩房間隔近日以775萬元沽出，呎價約16,112元。原業主於2007年7月以約330萬元購入單位，現轉手帳面獲利約445萬元，物業升值約1.3倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角莊苑低層B室，實用面積約413方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外首置客以880萬元承接，呎價約21,308元。原業主持貨3年帳面獲利74萬元，單位升值約9%。

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九龍區

●香港置業陳渝東指出，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道25號低層A室，實用面積約703方呎，三房連套房間隔，外望內園景，減租500元，成交月租約2.35萬元，呎租約33.4元，較市價高約5%。

●利嘉閣吳文錦表示，九龍塘星輝豪庭B座中層5室，實用面積約1,101方呎，三房連套房間隔，日前以1,928萬元連車位成交，呎價約17,511元。原業主於2009年7月以約750萬元購入單位，持貨約12年帳面獲利約1,178萬元，上述為屋苑本月首宗二手成交。

●美聯黃家樂稱，土瓜灣翰畋中高層C室，實用面積約268方呎，一房間隔，放盤約1個月減價11萬元，即吸引同區上車客以639萬元承接，呎價約23,843元。原業主於2017年12月以595.9萬元入市，是次轉手帳面獲利43.1萬元或約7%。

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新界區

●中原王勤學表示，受節日因素及同區新盤開售影響，近日元朗區二手成交明顯放緩，成交以二、三線屋苑為主。其中雍翠豪園2座低層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以625萬元零議價沽出，呎價約14,108元。原業主於2010年6月以193萬元買入單位，持貨11年帳面獲利432萬元或約2.2倍。

●美聯林建文稱，元朗居屋鳳庭苑錄本年首宗已補價自由市場成交，單位B座高層1室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約660萬元，議價後以625萬元成交，呎價約12,255元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣翠怡花園9座極高層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，新近以628萬元沽出，呎價約17,065元。原業主於2009年3月以約155萬元購入單位，現轉手帳面獲利473萬元，物業升值約3.1倍。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山聽濤雅苑2座中層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，原開價1,000萬元，放盤2個月減價2.5%，以975萬元沽出，呎價約13,302元。

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