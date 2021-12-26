印度神童都測唔到？鴻海印度廠因食物中毒而罷工

蘋果公司供應商鴻海集團旗下位於印度東南部真奈市(Chennai)的富士康手機組裝廠，最新發生罷工事件，竟然是由食物中毒事件引發。據報，罷工事件已得到解決，將於短期內復工。

據悉，真奈市正是印度神童阿南德(Abhigya Anand)的居住地。當地媒體報道，鴻海真奈廠於本月中發生集體食物中毒，約150名員工送院；該批工人於18日發起抗議，要求該廠改善居住環境及食物安全，甚至堵塞真奈通往科技重鎮班加羅爾的高速公路，令鴻海宣布該廠停工5天。

當地政府於周六(25日)發聲明指，鴻海已同意工人的所有要求，該廠將「很快就會復工」。據悉，鴻海承諾改善工人的工作及居住環境，包括擴大住宿區、更換浴室設備、提供飲用水；鴻海亦同意擴大真奈廠房，並僱用更多員工。

目前，鴻海於印度主力生產iPhone 12，但隨着供應鏈問題改善，加上近日印度政府批准100億美元的投資獎勵計劃，以吸引半導體製造商投資後，有消息指鴻海真奈工廠已開始試產iPhone 13，並將於明年2月開始量產新機，主要用於當地市場及部分出口。