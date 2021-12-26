Omicron阻輪調20萬船員滯留海上　供應鏈恐持續惡化

Omicron變種病毒持續蔓延，阻礙航運業輪換船員的能力，逾萬名船員在船上工作超過11個月，超出合約規定的最長期限。外媒報道，航運商、船員中介業者及產業機構估計，全球150萬名船員內，僅約25%完成接種疫苗，在多國防疫限制下，船員群組的低接種率也限制了輪班安排。

許多亞洲港口都要求船員，需等待七至十天才能下船，以確保未受感染。同時，許多希望前往港口城市上船工作的船員，亦因未能出示完整接種疫苗證明而受阻。

國際航運商會(ICS)表示，去年底最多船員受困船上時，近40萬人在船上的工作時間超過合約期限好幾個月；而目前滯留船上的船員約20萬人。

新加坡Synergy海事集團執行長Rajesh Unni說：「每次(新冠病毒)一出現變異株，邊境就會關閉，各國政府限制民眾移動，卻又希望貨物能正常移動。」

多國嘗試在遏止疫情擴散及維持貨物流通之間取得平衡。美國、印尼和希臘等海運國家已表示，會視船員為「必要工作者」(essential workers)。但一名希臘政府高級官員稱，跨境協調的難度拖累進展，其中一個阻礙是，許多港口、機場等入境關口都未收到要讓船員優先入境的明確指示，船員也沒拿到可優先通關和出境的適當文件。事實反映，船員仍未被視為必要工作者，而少了他們，民眾就無法取得食物、藥品及其他必需品。