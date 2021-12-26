台積電股價有波幅冇升幅 反映風光不再？
2021年12月26日 21:08
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以台積電為代表的台灣晶片代工產業，為台灣累積的地緣政治資本得到進一步發揮。事緣台灣及日本的執政黨議員上周五舉行會談後，同意兩地要半導體領域全面合作。日本自民黨眾議員石川昭政表示，雙方同意要與美國一起合作構建更穩固的供應鏈，「合作的範圍亦應伸延至其他領域......一大挑戰是3地如何聯手應對中國在高科技領域的投資」。
不過，即使晶片代工廠漲價消息不絕於耳，龍頭台積電的股價今年大部分時間在業績持續對辦下也只是「有波幅、無升幅」，於550至650元新台幣之間上落，遠不如半導體老店英特爾(Intel)去年7月下旬再宣布延遲推出新款尖端製程晶片後6個月所見的升浪，本年迄今升幅也不及台股整體。
熟悉晶片產業的易方資本投資總監王華坦言，明年台積電仍缺乏催化劑，「無計啦，佢權重咁大，況且佢喺晶片代工市佔率長期第一，好就大家都知」。電動車愈益普及下，一輛車的晶片含量無疑會提高，問題是台積電收入來自汽車應用的比例非常低，上季僅為4%，遠不及智能手機和高性能運算(HPC)分別佔44%和37%，因此就算車用晶片的生意多一半，對業績的影響亦有限。
他續指，所謂「晶片產能荒」要細分8吋和12吋晶圓來分析。現在真正短缺的是8吋產能，因此產能較集中8吋的代工廠如華虹半導體(01347)值得看高一線，反觀去年以來包括華虹在內各大代工廠一直加碼添設的12吋晶圓產能，實在是有點投資過度，因此中短期看，12吋晶圓的產能利用率恐怕不會像今年那樣持續高於100%，「已經有香港上市嘅手機設備公司同我反映手機方面的晶片供應改善好多，會無咁緊張」。
更長遠的催化劑是包攬晶片設計與生產的IDM(整合元件模式)公司會否把更多產品委外給台積電生產，「成個半導體市場有三分之二係IDM，台積電只係剩餘的三分之一代工市場嘅一半」。不過，以目前情況來看，不見得有很多大型IDM晶片公司願意改弦更張把大量產品改為委外生產。
王華續指，不能簡單地以為只用8吋晶圓生產的晶片可隨時轉往12吋的產能。通常採用100納米以上超成熟製程的電源晶片，並不講求在相同面積下擺放愈來愈多的元件，「電動車嗰啲絕綻栅雙極晶體管(IGBT)講求輸出嘅電力夠勁，要條電路粗啲」，不必跟隨消費電子產品搭載的運算晶片使用12吋晶圓。
至於模擬晶片(Analog)就更難。它是把現實世界信號轉成數碼系統內「0」和「1」組成的數碼信號，就如眼和耳分別把光線和聲音轉換為腦電波。一旦用上特定尺寸的晶圓就傾向一直沿用，「電磁波干擾之類的參數，調節好咗就唔好搞佢，一個參數變咗其餘隨時要大執，連埋客戶驗證，一搞可能搞一兩年」。亦因這樣，開發模擬晶片的公司如德州儀器和亞德諾半導體(ADI)，很多都不會委外生產，「一外判良率就會飄移，要調節好耐」。
另外，對於台積電「應酬」美國和日本設廠，王華認為，就算建廠之前有一定客戶需求「打底」，而且廠房投產後也是高度自動化，四處設廠效率始㚵一定不及將所有產能集中在台灣，因為也有管理上和供應商協調支援等的問題有待解決。