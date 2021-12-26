台積電股價有波幅冇升幅　反映風光不再？

以台積電為代表的台灣晶片代工產業，為台灣累積的地緣政治資本得到進一步發揮。事緣台灣及日本的執政黨議員上周五舉行會談後，同意兩地要半導體領域全面合作。日本自民黨眾議員石川昭政表示，雙方同意要與美國一起合作構建更穩固的供應鏈，「合作的範圍亦應伸延至其他領域......一大挑戰是3地如何聯手應對中國在高科技領域的投資」。

不過，即使晶片代工廠漲價消息不絕於耳，龍頭台積電的股價今年大部分時間在業績持續對辦下也只是「有波幅、無升幅」，於550至650元新台幣之間上落，遠不如半導體老店英特爾(Intel)去年7月下旬再宣布延遲推出新款尖端製程晶片後6個月所見的升浪，本年迄今升幅也不及台股整體。

熟悉晶片產業的易方資本投資總監王華坦言，明年台積電仍缺乏催化劑，「無計啦，佢權重咁大，況且佢喺晶片代工市佔率長期第一，好就大家都知」。電動車愈益普及下，一輛車的晶片含量無疑會提高，問題是台積電收入來自汽車應用的比例非常低，上季僅為4%，遠不及智能手機和高性能運算(HPC)分別佔44%和37%，因此就算車用晶片的生意多一半，對業績的影響亦有限。

更長遠的催化劑是包攬晶片設計與生產的IDM(整合元件模式)公司會否把更多產品委外給台積電生產，「成個半導體市場有三分之二係IDM，台積電只係剩餘的三分之一代工市場嘅一半」。不過，以目前情況來看，不見得有很多大型IDM晶片公司願意改弦更張把大量產品改為委外生產。

王華續指，不能簡單地以為只用8吋晶圓生產的晶片可隨時轉往12吋的產能。通常採用100納米以上超成熟製程的電源晶片，並不講求在相同面積下擺放愈來愈多的元件，「電動車嗰啲絕綻栅雙極晶體管(IGBT)講求輸出嘅電力夠勁，要條電路粗啲」，不必跟隨消費電子產品搭載的運算晶片使用12吋晶圓。

至於模擬晶片(Analog)就更難。它是把現實世界信號轉成數碼系統內「0」和「1」組成的數碼信號，就如眼和耳分別把光線和聲音轉換為腦電波。一旦用上特定尺寸的晶圓就傾向一直沿用，「電磁波干擾之類的參數，調節好咗就唔好搞佢，一個參數變咗其餘隨時要大執，連埋客戶驗證，一搞可能搞一兩年」。亦因這樣，開發模擬晶片的公司如德州儀器和亞德諾半導體(ADI)，很多都不會委外生產，「一外判良率就會飄移，要調節好耐」。

另外，對於台積電「應酬」美國和日本設廠，王華認為，就算建廠之前有一定客戶需求「打底」，而且廠房投產後也是高度自動化，四處設廠效率始㚵一定不及將所有產能集中在台灣，因為也有管理上和供應商協調支援等的問題有待解決。