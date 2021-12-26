【難有起色】香港科指表現遠遜美股　ATM恐衰多半年

中國科技行業遭到接二連三的監管打擊，被稱為「港版納指」的恒生科技指數年初至今累跌33%，30隻成分股26隻錄得負回報，相當於有86%機會率「中伏」輸錢。常言股市是經濟前瞻指標，反觀美股，雲集跨國科技巨頭的納斯達克100指數同期多達73%、即73隻成分股錄得正回報，因此美股的表現可謂遠遠拋離港股。專家預期，在內地反壟斷監管下，在港掛牌的中資科網股短期難見起色，於明年上半年的表現仍會疲弱。

反觀美股今年迭創新高，納指成分股中升幅最大的為新冠疫苗開發商莫德納，今年截至上周五收市累升逾1.39倍；其次為晶片公司英偉達(Nvidia)漲逾1.27倍；首10大升幅成分股中，半數與半導體相關，其餘是Marvell Technology、應用材料、ASML、科磊半導體。

利達資產管理基金經理兼首席投資策略師黃耀宗表示，半導體股份有長線投資價值，如英偉達的圖像處理器晶片能受惠人工智能(AI)的發展、惟這個板塊波動性不小，而且估值已不便宜，進一步顯著爆上機會不大，預料資金會短線從大型及超大型股流向中小型股。

單看無廠晶片公司，他認為，高通值博率較高，因為其「風頭」未及英偉達和超微半導體(AMD)，就算現階段不宜對其拓展中央處理器(CPU)等其他產品線寄以厚望，以5G設備隨着智能城市和工業互聯網等應用開始爆發式增長，高通的射頻和5G相關產品將會受惠。不過，即使半導體股只是中規中矩，也不代表中資科技股能夠受惠，「冇得咁比較」。

嘉信理財(Charles Schwab)理財顧問副總裁林長傑則稱，參考歷史往績，在美國聯儲局收緊貨幣政策的第一年，包括主流科技股在內的「增長型板塊」通常不會太差，因為其盈利在經濟擴張期會較為強勁。

不過，他亦提醒，目前科技股的升幅已充分反映了其高於歷史平均水平的盈利，而且美國10年期國債孳息率明年有機會重上2厘，這個攸關資產定價的無風險利率上升或會壓抑科技股估值。比起科技股，他建議，投資者挑選盈利能力穩健的「優質價值股」，尤其看好醫療，除了受惠於疫情外，人口老化、發展中國家對高端醫療的需求等長遠也會利好該板塊。

值得注意的是，雖然納斯達克100指數有73%成分股年初至今錄得升幅，但涵蓋了所有在納市掛牌企業的納斯達克綜合指數，逾半企業錄得下跌，反映科技股升勢僅集中於小部分股份。林長傑建議投資者分散投資，並透過美股市場上多款交易所交易基金(ETF)等投資美國企業以外的資產。